Kreis Vechta Mehrere Fahrzeugbeschädigungen mit Unfallflucht haben sich jetzt in Vechta ereignet. So fuhr ein 24-Jähriger aus Vechta, am Freitag, 4. Januar, um 12.30 Uhr mit seinem Pkw VW Passat auf einem Parkplatz an der Kolpingstraße rückwärts und stieß dabei gegen einen dort geparkten Pkw VW Polo eines 69-Jährigen aus Lohne.

Der Vechtaer stieg aus, sah sich den Schaden an und fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, teilte die Polizei mit. Ein aufmerksamer Zeuge notierte das Kennzeichen des davonfahrenden Fahrzeugs. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta (Telefon 04441/9430) zu melden.

Ebenfalls am Freitag um 14 Uhr bemerkte eine 27-jährige Twistringerin, dass ihr Pkw Volvo V40, den sie auf dem Parkplatz an der Marienstraße geparkt hatte, beschädigt worden war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, so die Polizei. Der Unfallzeitpunkt kann auf den Zeitraum vom 3. Januar, 22 Uhr, bis 4. Januar, 14 Uhr, begrenzt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta (Telefon 04441/9430) zu melden.

Um 17.05 Uhr befuhr dann ein 44-jähriger Steinfelder mit seinem Pkw VW Golf die Lehmder Straße in Richtung Steinfeld. In Höhe der Straße Hinnersdamm kam ihm ein Fahrzeug entgegen. Dieses fuhr über die Fahrbahnmarkierung auf die entgegengesetzte Fahrbahn und touchierte dabei den Pkw des Steinfelders. An dessen Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro, teilte die Polizei mit. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne (Telefon 04442/93160) oder Steinfeld (Telefon 05492/2533) in Verbindung zu setzen.

Des Weiteren haben drei bislang unbekannte Personen am Freitag, 4. Januar, um 17.30 Uhr versucht, am Vogelbeerkamp in Goldenstedt widerrechtlich Feuerholz auf die Ladefläche eines Pkw Ford Transit zu laden. Das Holz gehört einem 51-jährigen Goldenstedter. Dieser beobachtete die Personen, die ein südosteuropäisches Aussehen gehabt haben sollen, bei der Tatausführung und verständigte die Polizei.

Daraufhin flüchten die Täter fußläufig und ließen das Fahrzeug zurück. Eine geraume Zeit später beobachtete ein Anwohner, dass zwei bis drei Personen von dem Fahrer eines dunklen Pkw Audi Kombi mit Kölner Kennzeichen in Tatortnähe abgeholt wurden. Ob es sich dabei um die Täter handelt, bleibt zu vermuten, so die Polizei. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte der Audi nicht angetroffen werden. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta (Telefon 04441/9430) oder Goldenstedt (Telefon 04444/2680) zu melden.