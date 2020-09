Polizei: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Kreis Vechta Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden ist ein 17-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Steinfeld. Laut Polizei wollte ein 32-jähriger Autofahrer aus Steinfeld gegen 7 Uhr von der Bahnhofstraße in die Handorfer Straße abbiegen. Dabei übersah er den jugendlichen Fahrradfahrer aus Steinfeld, der gerade die Handorfer Straße überquerte, und stieß mit ihm zusammen. Der Schaden beträgt rund 400 Euro.• 14 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag in Damme. Laut Polizei wollte ein 82-jähriger Autofahrer aus Damme um 10.55 Uhr an der Kreuzung von der Hunteburger Straße nach links auf die Wiesenstraße fahren. Dabei scherte er vermutlich zu weit nach rechts aus und touchierte das Auto einer 60-Jährigen aus Damme, die die Kreuzung geradeaus überqueren und Richtung Hunteburg fahren wollte. Es wurde niemand verletzt.

• • Leicht verletzt worden ist ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Lohne. Laut Polizei wollte der 20-jährige Lohner um 13.20 Uhr vom Eilersweg die Bahnhofstraße Richtung Peterstraße überqueren. Er übersah eine 20-jährige Autofahrerin aus Lohne, die auf der Bahnhofstraße fuhr, und kollidierte mit ihr. Es entstand rund 1050 Euro Schaden.• Ebenfalls ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag in Vechta leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 26-jähriger Autofahrer aus Alfhausen gegen 14.30 Uhr von der Falkenrotter Straße stadtauswärts in den Kreisverkehr an der Petersburger Straße einfahren. Er übersah den 18-jährigen Radler aus Vechta, der die Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße überquerte, und kollidierte mit ihm.