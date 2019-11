Kreis Vechta Zu einem handfesten Streit zwischen Gästen und Türstehern ist es am Sonntag um 3.10 Uhr in einer Gaststätte an der Keetstraße in Lohne gekommen. Laut Polizei soll sich ein Gast geweigert haben, die Gaststätte zu verlassen. Daraufhin kam es zu einem Handgemenge zwischen mehreren Gästen und zwei Türstehern. Diese sollen dabei unverhältnismäßig reagiert und auf am Boden liegende Personen eingetreten haben. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta, Telefon 0 44 41/ 94 30, oder Lohne, Telefon 0 44 42/ 9 31 60, zu melden.• Bislang unbekannte Täter entwendeten am Freitag zwischen 0 und 5.40 Uhr einen Pkw von einem Grundstück an der Fliederstraße in Lohne. Aufgrund einer GPS-Ortung konnte der Wagen der Marke Mercedes wenig später in einem Feldweg in Höhe des Wicheler Flurs aufgefunden werden. Die Verkleidung im Wagen war beschädigt, die Höhe des Gesamtschadens ist zurzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/ 186 00 entgegen. • Auf dem Parkplatz am Dammer Krankenhaus kam es am Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Pkw der Marke Mercedes. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Damme unter Telefon 05491/95 00 in Verbindung zu setzen.• Leicht verletzt wurde ein Radfahrer am Sonntag um 16.20 Uhr nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw an der Kreuzung Langfördener Straße/Weststraße in Lutten. Die 48-jährige Fahrerin aus Vechta wollte an der Kreuzung von der Weststraße kommend nach links abbiegen, wo sie einen 48-jährigen Radfahrer, der von links kam, übersah. Es kam zum Zusammenstoß. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1750 Euro.• Betrunken und ohne Führerschein war ein 25-Jähriger am Samstag mit dem Auto in Lutten unterwegs. Der Mann versuchte zunächst, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten, wurde aber wenig später auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes gestoppt. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.• Das Rathausgebäude am Bürgermeister-Kühling-Platz in Vechta besprühten Unbekannte zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, mit Graffiti. Wie hoch die Summe des entstandenen Schadens ist, ist laut Polizei bisher unklar. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Vechta Telefon 0 44 41/94 30 entgegen.