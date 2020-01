Kreis Vechta Unbekannte Täter haben am Mittwoch zwischen 0 und 6.45 Uhr ein anthrazitfarbenes E-Bike der Marke Gazelle und ein graues Trekkingrad der Marke Bulls aus einem Carport im Weizenkamp in Vechta sowie zwei Bohrmaschinen der Marke Makita geklaut. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) an.

• Tür beschädigt

• Ebenfalls noch nicht identifizierte Täter beschädigten am Dienstag zwischen 17.25 und 18.30 Uhr die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Straße „Marschkämpe“ in Vechta. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/94 30) entgegen.

• Einbruch in Visbek

• Modeschmuck und einen Schlüssel mit Anhänger entwendete ein bislang Unbekannter am Montag zwischen 14.50 und 17.10 Uhr aus einer Wohnung an der Straße „Am Sonnenkamp“ in Visbek. Der Täter gelangte über eine nicht verschlossene Terrassentür in die Wohnung. Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Telefon 0 44 45/ 351) entgegen.

• Unter Drogen

• Unter Drogeneinfluss befuhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Vechta am Dienstag gegen 22.30 Uhr die Gerbertstraße in Vechta. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und Weiterfahrt untersagt.

• Alarmanlage

• Unbekannte haben zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 15 Uhr, versucht, den Schließmechanismus einer Tür bzw. die Alarmanlage eines Gemeindehauses an der Vechtaer Str. in Goldenstedt zu manipulieren. Die Täter konnten nicht ins Gebäude vordringen. Hinweise an die Polizei (Telefon 0 44 44/ 26 80).