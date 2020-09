Polizei Vechta: Berauscht und ohne Führerschein gefahren

Kreis Vechta Unter Drogen und ohne Führerschein ist ein 41-Jähriger am Mittwoch in Lohne Auto gefahren. Laut Polizei kontrollierten Beamte den Mann aus Lohne um 17.15 Uhr auf der Brinkstraße. Dabei konnte er keinen Führerschein vorweisen und die Polizisten vermuteten zudem, dass er Drogen genommen hatte. Ihm wurde Blut entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.• Ein 21-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Lohne leicht verletzt worden. Laut Polizei kam der Lohner gegen 6 Uhr aus unbekannter Ursache mit seinem Pkw auf der Bakumer Straße in einer Rechtskurve von der Straße ab. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.• Ein Unbekannter hat am Montag in Neuenkirchen-Vörden einen Verkehrsunfall verursacht und ist geflüchtet. Laut Polizei wollte ein 70-jähriger Rennradfahrer aus Damme gegen 15.15 Uhr auf der Straße Ahe an einem entgegenkommenden Feldhäcksler vorbeifahren. Da dieser ihm nicht ausreichend Platz ließ, stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Rennradfahrer zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Damme, Telefon 05491/999360, entgegen. • Zwei weitere Drogenfahrten am Mittwoch meldete die Polizei. Beamte kontrollierten einen 20-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden um 14.15 Uhr auf dem Erlenweg in Neuenkirchen-Vörden. Außerdem wurde ein 24-Jähriger aus Lohne um 19.20 Uhr auf dem Bergweg in Lohne kontrolliert. Die Beamten vermuteten in beiden Fällen, dass die Männer Drogen genommen hatten – ein Vortest bestätigte dies. Ihnen wurde Blut entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungsverfahren eingeleitet. • Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Mittwoch in Damme. Laut Polizei wollte eine 38-jährige Dammerin um 8.10 Uhr mit ihrem Pkw von der Gartenstraße nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 32-jährigen Holdorfer und kollidierte mit ihm. Beim Unfall wurde niemand verletzt.• Ein Unbekannter hat zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, den Lack eines Mazda 3, der an der Osnabrücker Straße in Neuenkirchen-Vörden stand, auf der gesamten rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden, Telefon 05493/913560, entgegen.• Unbekannte haben Jacken, einen Trocken-Nassstaubsauger (Kärcher) und einen Kompressor aus einem Betrieb in Goldenstedt gestohlen. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr, auf dem rückwärtigen Bereich eines Firmengeländes an der Bruchweidenstraße. Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt, Telefon 04444/96722-0, an.