Polizei: Zwei Frauen aus Kreis Vechta an Unfall beteiligt

Kreis Vechta Bei einem Unfall am Freitag an der A-1-Anschlussstelle Groß Ippener ist eine Person leicht verletzt worden. Gegen 8.55 Uhr befuhr eine Goldenstedterin (41) mit ihrem Pkw die Ausfahrt an der Anschlussstelle aus Richtung Osnabrück kommend und wollte nach rechts auf die Dorfstraße (L 776) in Richtung Delmenhorst abbiegen. Um den bevorrechtigten Verkehr passieren zu lassen, bremste sie ab. Dies bemerkte eine 20-jährige Autofahrerin aus Vechta zu spät und fuhr auf. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Gesamtschaden wird auf 4500 Euro geschätzt.

• Zu Streitigkeiten vor einer Gaststätte an der Großen Straße in Vechta wurde die Polizei am Sonntag gegen 5.50 Uhr gerufen. Vor Ort fiel den Beamten sofort ein 37-jähriger Visbeker auf, der äußerst aggressiv auftrat. Einem Platzverweis kam er nicht nach. Aus diesem Grund wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte er die Beamten. Als er gegen 7.45 Uhr entlassen entlassen werden sollte, beleidigte er einen weiteren Polizisten. Gegen den 37-Jährigen wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

• Unbekannte Diebe brachen am Samstag zwischen 0 und 5.50 Uhr in einen Verbrauchermarkt an der Vechtaer Straße in Goldenstedt ein. Nachdem sie die Eingangstür aufgehebelt hatten, stahlen sie diverse Zigaretten und Tabakwaren. Zeugen mögen sich bei der Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) melden.

• Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag zwischen 12.30 und 13.30 Uhr im Zugangsbereich zum Bergsee in Damme den geparkten Audi einer 79-Jährigen aus Heiden. Er flüchtete, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern. Zeugen mögen sich bei der Polizei Damme (Telefon 0 54 91/ 95 00) melden.

• Eine Person wurde am Freitag bei einem Unfall in Bakum leicht verletzt. Ein 44-jähriger Lohner fuhr gegen 15.50 Uhr mit seinem Pkw zunächst auf der Schledehausener Straße in Richtung Schledehausen. Ein 63-jähriger Bakumer war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in gleicher Richtung unterwegs. Beide bogen nach rechts in die Sütholter Straße ab. Kurz nach der Einmündung kam es zu einer seitlichen Berührung zwischen den beiden Beteiligten, wodurch der 63-Jährige stürzte. Zeugen mögen sich an die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) wenden.