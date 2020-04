Polizei: Zwei Hunde bei Wohnhausbrand in Dinklage verendet

Kreis Vechta 150 000 Euro Sachschaden ist am Montagabend bei einem Wohnhausbrand an der Alten Drostestraße in Dinklage entstanden. Im Obergeschoss war ein Zimmer in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte gegen 21.35 Uhr befanden sich alle Bewohner außerhalb des Hauses. Ein 24-jähriger Bewohner erlitt bei den Löschversuchen eine Rauchgasintoxikation sowie Verbrennungen an den Armen.

Bei einem 21-jährigen Bewohner bestand der Verdacht einer Rauchgasintoxikation. Beide Personen wurden nach der ersten Versorgung von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, das sie inzwischen wieder verlassen konnten. Zwei weitere Bewohner im Alter von 49 Jahren blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Zwei Hunde sind trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der Feuerwehr an einer Rauchgasintoxikation vor Ort verendet.

Die Freiwillige Feuerwehr Dinklage war mit sieben Fahrzeugen und circa 50 Einsatzkräften vor Ort. Das erste Obergeschoss des Wohnhauses ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Weiterhin weist das Erdgeschoss aufgrund des Löschwassers einen Wasserschaden auf. Die Bewohner sind bei Verwandten untergekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

• Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, in die Vechtaer Uni an der Driverstraße einzubrechen. Sie scheiterten daran, eine Außentür im ersten Obergeschosses aufzuhebeln. Der Sachschaden wird auf circa 50 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.

• Einbruchdiebstahl

Unbekannte Diebe stiegen zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 4.30 Uhr, in ein Haus an der Van-der-Wal-Straße in Dinklage ein. Sie stahlen Taschen, Bargeld sowie elektronische Geräte entwendet. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 0 44 43/ 46 66) entgegen.

• Tritte gegen Auto

Mit mehreren Tritten hat ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 9 Uhr, einen Peugeot 206 beschädigt, der auf einem Parkplatz beim Bahnhof in Neuenkirchen-Vörden stand. Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Telefon 0 54 93/ 17 97) entgegen.

• Heckwischer verbogen

Ein ebenfalls noch nicht identifizierter Täter verbog zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, den Heckscheibenwischer eines VW Golf, der vor einem Haus an der Kaiser-Otto-Straße in Lohne stand. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/ 9 31 60) entgegen.

• Hauswand beschmiert

Unbekannte Täter beschmierten bereits am Mittwoch, 1. April, gegen 0 Uhr den Verblender eines Geschäftshauses an der Keetstraße in Lohne mit weißer Farbe. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/ 9 31 60) entgegen.

• Tor beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 21 Uhr, das Gittertor der Oberschule Neuenkirchen-Vörden an der Holdorfer Straße. Sie hebelten das Gittertor zum Innenhof der Schule auf. Dabei wurde die Halterung der Bodenverankerung verbogen und der Lack des Gitters beschädigt. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Telefon 0 54 93/ 17 97).

• Unter Drogen

Unter Drogeneinfluss befuhr ein 22-jähriger Dammer mit seinem Auto am Montagnachmittag, 14.20 Uhr, die Ihlendorfer Straße in Damme. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ebenfalls unter Drogen war ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne am Montag gegen 17.50 Uhr auf der Schürmannstraße in Lohne unterwegs. Auch hier wurden die entsprechenden Maßnahmen ergriffen. Genauso ging es einem 20-Jährigen, der am Dienstag gegen 7.55 Uhr mit seinem Pkw unter Drogen die Lohner Straße in Steinfeld befuhr.

• leicht verletzt

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Lohne verursachte am Montag gegen 13.50 Uhr einen Unfall in Lohne. Ein 64-Jähriger aus Vechta beabsichtigte, mit einem Lkw von der Straße Südring nach rechts in die Straße Industriering abzubiegen und bremste ab. Der dahinter befindliche 37-Jährige aus Lohne übersah dies und fuhr mit seinem Wagen auf den Lkw auf. Dessen Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.