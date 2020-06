Polizei: Zwei Radfahrer werden bei Unfällen in Vechta verletzt

Kreis Vechta Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Fahrradfahrern hat die Polizei aus Vechta gemeldet. Die Vorfahrt eines 52-jährigen Radfahrers wurde am Mittwoch gegen 15 Uhr von einem 20-jährigen Autofahrer beim Abbiegen von der Diepholzer Straße in den Balzweg missachtet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Vechtaer Radler und fiel.

Übersehen und angefahren wurde am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auch ein 18-jähriger Radfahrer, der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Pickerskamp/Falkenrotter Straße. Ein 45-jähriger Autofahrer missachtete dort die Vorfahrt des von rechts kommenden Radlers. Es kam zum Zusammenstoß, am Auto entstand ein Schaden von 1000 Euro.

• Unklar ist die Ursache eines Brandes am Langen Damm in Vechta. Dort fing am Donnerstag gegen 0.15 Uhr eine 20 Quadratmeter große Fläche mit Baumschnitt, Altholz und Bauschutt Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta rückte mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften aus. Es kam niemand zu Schaden, ob es einen Sachschaden gibt, ist nicht klar. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Polizei in Vechta unter Telefon 0 44 41/ 94 30.

• Brandstiftung kann nach einem Feuer in Lohne am Lerchental nicht ausgeschlossen werden. Es wurde am Mittwoch gegen 20.10 Uhr Unrat in einem Betonmülleimer entzündet. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise: Telefon 0 44 42/9 31 60.