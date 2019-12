Kreis Vechta Mit mehreren Streifenwagen ist die Polizei am Sonntag gegen 4 Uhr zu einer Party an der Robert-Bosch-Straße in Damme gefahren, um dort eine verbale und körperliche Auseinandersetzung innerhalb einer größeren Personengruppe zu beenden. Bislang konnte ermittelt werden, dass ein 28-Jähriger aus Damme auf dieser Party äußerst aggressiv aufgetreten sein soll. Viele Besucher fühlten sich durch sein Verhalten offensichtlich stark eingeschüchtert. Der Dammer soll mehrere Personen geschlagen und einen Schlagstock mit sich geführt haben.

Diesen wollte er offensichtlich gegen einen 24-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden einsetzen. Dank des beherzten Eingreifens eines namentlich bekannten Zeugen konnte ihm der Schlagstock jedoch abgenommen werden. Mit Eintreffen der Polizei entfernten sich viele Gäste. Hierdurch wurde die Aufnahme des Sachverhalts erheblich erschwert. Hinzu kam, dass viele der Gäste – so auch der beschuldigte Dammer – stark alkoholisiert waren. Trotzdem stellte die Polizei einige Personalien fest. Gegenüber dem Beschuldigten wurde ein Platzverweis ausgesprochen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen mögen sich bei der Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) oder Damme (Telefon 0 54 91/ 95 00) melden.

• • Ohne Führerschein war ein 39-jähriger Dinklager am Samstag gegen 12.10 Uhr auf der Rostenstraße in Dinklage mit einem Mercedes unterwegs. Zudem stand er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

• Drei Fahrzeuge waren an einem Unfall beteiligt, der sich am Freitag gegen 14.40 Uhr in Neuenkirchen-Vörden ereignet hat. Ein 36-Jähriger aus Mühlheim/Ruhr befuhr mit seinem Mitsubishi die Wittenfelder Straße in Richtung Vörden. Aufgrund großen Verkehrsaufkommens musste er sein Fahrzeug stark abbremsen. Dieses bemerkte ein ihm nachfolgender 21-Jähriger aus Verl zu spät. Er fuhr mit seinem VW Polo auf den Mitsubishi auf. Ein ebenso aus Verl stammender 43-jähriger Mann fuhr schließlich mit seinem BMW auf den Polo auf. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 6500 Euro.

• Ein 21-jähriger aus Neuenkirchen-Vörden überholte am Freitag gegen 17 Uhr auf der Wittenfelder Straße in Neuenkirchen-Vörden trotz Gegenverkehrs ein anderes Fahrzeug. Deshalb mussten zwei entgegenkommende Fahrzeugführer – ein 28-jähriger Damme und 49-Jähriger aus Rieste – eine Vollbremsung einleiten und in die Berme ausweichen. Beide Pkw prallten hier zusammen. An den beiden beschädigten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen der Verursachung eines Verkehrsunfalls infolge von Straßenverkehrsgefährdung einleitet.