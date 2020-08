Polizeimeldungen Aus Kreis Vechta: Junger Autofahrer bemerkt Rauch aus Motorraum

Kreis Vechta Vollständig zerstört wurde am Donnerstag ein Auto durch einen Brand. Ein 20-Jähriger aus Bramsche stellte um 10.50 Uhr auf der A 1 Rauch im Auto fest. Bei Holdorf stellte er sein Fahrzeug auf einem Parkplatz ab. Das Feuer brach im Motorraum aus. Auch eine Hecke wurde beschädigt. Die Feuerwehr Holdorf rückte mit vier Fahrzeugen und 17 Kameraden aus.

• Grünfläche brennt

Aus unbekannter Ursache sind am Donnerstag etwa 30 Quadratmeter Grünfläche am Grenzweg in Vechta in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta verhinderte, dass sich das Feuer ausbreitete.

• Kennzeichen weg

Ein Unbekannter hat ein Pkw-Kennzeichen OS-BT-178 von einem Daimler Vito gestohlen. Der Täter entwendete es zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, im Meisenweg in Neuenkirchen-Vörden. Hinweise zum Diebstahl an die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Telefon 0 54 93/91 35 60).

• Ohne Fahrerlaubnis

Seine Autofahrt ohne Fahrerlaubnis hat ein 41-jähriger Bakumer beenden müssen. Laut Polizei fuhr der Mann am Freitag, 0.36 Uhr, mit seinem Pkw auf der Sanderstraße in Vechta – wie sich herausstellte auch unter Drogen.

• Hund läuft auf Straße

Ein nicht angeleinter Hund hat am Freitagmorgen einen Unfall mit einem Leichtverletzten verursacht. Nach Polizeiangaben fuhr ein 58-jähriger Radfahrer aus Vechta gegen 7.08 Uhr in Richtung Telbrake, als ein der Hund einer 55-jährigen Vechtaerin aus einem Feldweg vor das Fahrrad lief. Der Mann stürzte daraufhin. Der Hund blieb unverletzt.

• Keine Weiterfahrt

Beamte haben Freitag um 10.15 Uhr einen 31-Jährigen aus Baden-Württemberg in Bakum auf der Vechtaer Straße gestoppt. Der Mann konnte lediglich einen kosovarischen Führerschein vorlegen, obwohl er über drei Jahre in Deutschland wohnt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.