Poser: Polizei kontrolliert erneut Vechtaer Autotuner-Szene

Kreis Vechta Erneut hat die Polizei Vechta in der so genannten Poser/Autotuner-Szene kontrolliert. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag untersagten die Beamten im Vechtaer Stadtgebiet gleich drei Fahrern die Weiterfahrt, weil diese an ihren Fahrzeugen illegale Bauartveränderungen vorgenommen hatten. Bei einem 31-jährigen VW Polo-Fahrer aus Diepholz lag ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach Veränderung der Rad/Reifenkombination im Zusammenspiel mit einer Fahrwerkstieferlegung vor.

Einem 19-Jährigen aus Lohne wurde die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren bekanntgegeben, da dieser für die Tieferlegung seines VW Golf keine Zulassung hatte. Viel zu laut war der VW Golf eines 22-Jährigen aus Diepholz, den die Polizei auf der Falkenrotter Straße erwischte. Das Fahrzeug des 22-Jährigen wurde zu Beweiszwecken und zur Vorführung bei einem technischen Überwachungsbetrieb sichergestellt und vor Ort auf einen Abschleppwagen geladen.

• Corona-verstöße

Sechs Personen aus drei Haushalten feierten am Sonnabend gegen 22.50 Uhr in einem privaten Haushalt in Vechta. Die alkoholisierten Personen zeigten sich äußerst uneinsichtig. Die Polizei sprach Platzverweise aus und leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Gegen 23.10 Uhr wurden in Vechta bei einer Verkehrskontrolle drei Personen aus drei verschiedenen Haushalten in einem Pkw festgestellt. Gegen die Heranwachsenden aus Vechta wurden Verfahren eingeleitet und einem Mitfahrer ein Platzverweis erteilt.

• Kind fährt Fußgänger an

Ein Kind fuhr am Freitag, gegen 17.50 Uhr mit seinem Kettcar auf dem Bürgersteig der Bachstraße in Vechta einen Fußgänger an. Letzterer stürzte und kam mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Vechta.

• Unfall in Vechta

Erheblicher Sachschaden entstand am Freitag bei einem Unfall in Vechta. Gegen 13.20 Uhr beabsichtigte eine 46-Jährige aus Visbek, mit ihrem Pkw die L 881 im Bereich Holzhausen zu überqueren. Hierbei übersah sie den Wagen eines 46-jährigen Vechtaers, der in Richtung B 69 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Vechtaer leicht verletzt wurde.

• 1,44 Promille

Unter dem Einfluss von 1,44 Promille verursachte eine 45-Jährige aus Visbek am Sonnabend einen Unfall in Rechterfeld. Gegen 0.40 Uhr kam sie nach links von der Straße Heide ab und fuhr sich in der Berme fest. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

• Kein Anhänger-Schein

Einen Autofahrer aus dem Kreis Vechta kontrollierte die Autobahnpolizei Ahlhorn bereits am Donnerstag, 18.50 Uhr, auf der Ahlhorner Straße (B 213) in Wildeshausen. Der 40-Jährige war mit einem Pkw der Marke VW samt Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von 4690 Kg unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer mit seiner Fahrerlaubnis zwar den Pkw, nicht jedoch zusätzlich den Anhänger führen durfte.