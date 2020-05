Roller in Steinfeld gestohlen

Kreis Vechta Ein Unbekannter stahl zwischen Sonntag, 26. April, 23 Uhr, und Montag, 27. April, 10 Uhr, an der Ostlandstraße in Steinfeld einen Roller der Marke Piaggio (Modell NRG Power Purejet) mit dem Versicherungskennzeichen 647 RDC. Das Zweirad stand vor einem Wohnhaus. Hinweise an die Polizei Steinfeld (Telefon 0 54 92/ 25 33).

• Unter Drogeneinfluss hat ein 31-jähriger Lohner am Mittwoch gegen 11.55 Uhr die Diepholzer Straße in Lohne befahren. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann gar keinen Führerschein hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

• Auch an der Landwehrstraße in Lohne hielten die Beamten einen Fahrer an, der unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Vortest verlief am Mittwoch gegen 17.40 Uhr positiv. Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

• Zeugen machten die Polizei Vechta am Donnerstagabend auf den weißen VW Golf einen Goldenstedters (27) aufmerksam, der auf dem Parkplatz des Lutter Bahnhofs stand. An dem Fahrzeug befanden sich entstempelte Kennzeichen, die nicht für den Pkw ausgegeben waren. Die Zulassung des Golf war schon seit längerem erloschen.

• Ohne Führerschein fuhr ein 44-jähriger Bakumer am Donnerstag gegen 15.50 Uhr mit dem VW Touareg eines 59-jährigen Bakumers durch Bühren. Bei der Kontrolle gab der Fahrer zunächst falsche Personalien an. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.