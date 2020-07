Straftat: Unbekannte brechen in Restaurant ein

Kreis Vechta Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 21.45 Uhr, und Montag, 9.45 Uhr, in ein Restaurant an der Oldenburger Straße in Vechta eingebrochen. Sie stahlen Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.

• Wohnungseinbruch

Ebenfalls noch nicht identifizierte Einbrecher brachen am Montag zwischen 11.30 und 22.05 Uhr die Haustür einer Wohnung an der Langen Straße in Dinklage auf. Ob sie Diebesgut erlangten, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Telefon 0 44 43/ 46 66) entgegen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

• Brand an Haus

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Montag gegen 11.45 Uhr eine Zwischenwand eines Einfamilienhauses am Alten Schulweg in Damme in Brand. Die Feuerwehr Damme rückte mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer löschen, bevor größerer Gebäudeschaden entstand. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

• Leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag, 11.50 Uhr, in Damme. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme war auf der Hunteburger Straße in Richtung Damme unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr er auf den vor ihm fahrenden Wagen einer 34-jährigen Dammerin auf. Mit ihr im Fahrzeug befand sich ihr sechsjähriger Sohn, der durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

• Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte bereits am 23. Juni zwischen 17 und 17.30 Uhr einen VW Touran, der auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Lohne stand. Er flüchtete, ohne sich um die Regulierung des 2000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/ 9 31 60) entgegen.

Bislang unbekannte Täter schnitten zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, circa 30 gelbe und rote Rosen von drei Rosensträuchern aus einem Vorgarten an der Straße Eilersweg in Lohne heraus und entwendeten diese. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/ 9 31 60) an.

• haube zerkratzt

Unbekannte Täter zerkratzten am Montag zwischen 7.40 und 14 Uhr die Motorhaube eines schwarzen Volvo C 30, der auf dem Parkplatz einer Schule an der Klapphakenstraße/Ecke Overbergstraße in Lohne stand. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/ 9 31 60) entgegen.