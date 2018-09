Kreis Vechta Auf dem Gelände des Strandfieber-Festivals in Goldenstedt ist es am Samstagnachmittag zu einer räuberischen Erpressung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 25-Jähriger aus Hamburg gegen 16.50 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Handys aufgefordert. Anschließend verschwand der Täter mit seiner Beute in der Menge. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (Telefon 04441/9430) zu melden.

Ebenfalls auf dem Festival hat es am Samstag gegen 19 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen Oldenburger und einer 19-Jährigen aus Ganderkesee gegeben. In deren Verlauf schlug der 26-Jährige der 19-Jährigen gegen den Hals. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den Mann eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus dem Landkreis Vechta

Zudem meldet die Polizei mehrere Verkehrsunfallfluchten. So befuhr eine 14-jährige Radfahrerein am Freitag gegen 17.30 Uhr die Straße Alter Bahndamm in Richtung Langförden. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden, auf der Straße Zu den Teichen fahrenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Jugendliche schwer. Der männliche Pkw-Fahrer entfernte sich unerkannt. Hinweise: Polizei Vechta.

Ebenfalls in Langfördern war am Samstag gegen 0.29 Uhr auf der Loher Straße zwischen Bakum und Langförden ein derzeit unbekannter Fahrer mit seinem Pkw unterwegs. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Dann entfernte er sich fußläufig. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta zu melden.

In Bakum überfuhr ein Pkw-Fahrer am Sonntag, 3.30 Uhr, auf der Cloppenburger Straße/Westerbakumer Straße beim Linksabbiegen eine Verkehrsinsel und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit dem Pkw gegen einen Baum prallte. Danach entfernte er sich vom Unfallort, nachdem die Kennzeichen abgebaut wurden. Als Insassen konnten der 32-jährige Fahrzeughalter und seine 33-jährige Lebensgefährtin, beide aus Bakum, ermittelt werden. Bei beiden wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt. Es wurden Blutproben entnommen, Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Pkw wurde sichergestellt.