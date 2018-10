Kreis Vechta Die Polizei meldet aus Vechta einen Unfall mit hohem Sachschaden. In Dinklage und Holdorf kam es zu Einbrüchen, und die Autobahnpolizei musste sich um einen Betrunkenen kümmern.

Die Trunkenheitsfahrt wurde am Sonntag gegen 0.45 Uhr auf der A 1 festgestellt. Verkehrsteilnehmer hatten einen unsicher fahrenden Klein-Lkw aus Rumänien zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Holdorf in Richtung Osnabrück gemeldet. Noch bevor die Polizei das Fahrzeug anhalten konnte, war es auf einen Parkplatz gefahren. Die unmittelbar danach eintreffende Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierte den 32-jährigen Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab 1,49 Promille. Da der rumänische Fahrzeugführer angab, erst nach dem Halten auf dem Parkplatz getrunken zu haben, wurde die Entnahme von zwei Blutproben angeordnet. Die Fahrerlaubnis wurde einbehalten und die Weiterfahrt wurde untersagt.

35 000 Euro betrug der Sachschaden bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Vechta. Ein 75-jähriger Vechtaer wollte gegen 13.50 Uhr mit seinem VW Golf von der Telbraker Straße auf die Straße Oythe abbiegen. Dabei übersah er den auf der Oyther Straße in Richtung stadtauswärts fahrenden 45-jährigen Vechtaer. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand.

Zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 8.50 Uhr, sind unbekannte Täter in Dinklage in einen Schuppen an der Holthausstraße eingebrochen und haben einen Akkuschrauber inklusive Ladegerät sowie ein Damenfahrrad, das neben dem Schuppen abgestellt war, gestohlen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/ 4666) entgegen.

In Holdorf sind unbekannte Täter zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, in einen Rohbau an der Herbert-Klose-Straße eingebrochen und haben diverse alkoholische Getränke gestohlen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt in diesem Fall die Polizei Holdorf unter der Rufnummer 05494/1536 entgegen.