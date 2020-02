Kreis Vechta Wer grünes Licht gehabt hat, ist derzeit ungeklärt. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta und ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta fuhren am Dienstag um 19.15 Uhr gleichzeitig auf die Kreuzung Füchteler Straße/Ravensberger Straße in Vechta. Dort kam es zu einem Zusammenstoß. Hierdurch wurden die beiden Pkw erheblich beschädigt. Die zwei Fahrer erlitten jeweils leichte Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41/94 30 in Verbindung zu setzen.

• Versuchter Einbruch

Zu einem versuchten Einbruch kam es zwischen Sonntag, 22.10 Uhr, und Montag, 14 Uhr, an der Lenaustraße in Damme. Ein unbekannter Täter versuchte, in ein Gartenhäuschen einzubrechen. Vermutlich löste der Täter hierbei einen Alarm aus und ließ daraufhin von der weiteren Tat ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91/95 00 entgegen.

• Alkohol gestohlen

Nach bisherigen Erkenntnissen brach ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, in einen Campingwagen auf einem Parkplatz an der Lindenstraße in Damme ein und stahl alkoholische Getränke. Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91/ 95 00 entgegen.

• pedelecs entwendet

Ein schwarzes Damen-Pedelec der Marke Pegasus, Modell Premio E8 R, wurde am Dienstag, zwischen 10.30 und 12.15 Uhr, am Falkenweg in Vechta gestohlen. Das Rad hatte außerdem Fahrradtaschen und einen Spiegel am Lenker.

Zwischen 20.30 und 21 Uhr wurde ein Pedelec an der Kolpingstraße in Vechta gestohlen. Das schwarze Rad hat eine orange Klingel und eine Kettenschaltung. Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41/94 30 entgegen.

• mercedes beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein Unbekannter am Dienstag zwischen 11 und 12 Uhr eine Mercedes E-Klasse auf einem Parkplatz am Rathausplatz in Dinklage. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Telefon 0 44 43/46 66 entgegen.

• kennzeichen geklaut

Bislang unbekannte Täter stahlen die beiden Kennzeichen – VEC-EX 683 – eines Ford Cougar, der zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 7.10 Uhr, an der Falkenstraße in Steinfeld stand. Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Telefon 0 54 92/25 33 entgegen.

• 500 Euro Schaden

Ein Gesamtschaden von 500 Euro entstand zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr, an der Beifahrertür eines Mercedes E 250 CDI. Der Wagen stand auf einer Parkfläche vor einem Wohnhaus an der Lindenstraße in Damme. Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91/9 50 15 0 entgegen.

Mehr Infos: www.polizei-vechta.de