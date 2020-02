Kreis Vechta Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis ist ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Papenburg am Montag, 23.55 Uhr, auf der Lohner Straße in Vechta gefahren. Bei einer Verkehrskontrolle hatten die Polizisten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies, so dass eine Blutprobe entnommen wurde.

Außerdem stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Wagen nicht versichert ist. Um den möglichen Konsequenzen zu entgehen, machte der Mann falsche Angaben zu seiner Identität. Die Polizeibeamten leiteten für die jeweiligen Verstöße ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

• Unter Drogeneinfluss

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Badbergen stand am Montag, 14.45 Uhr, auf der Dinklager Straße in Lohne unter dem Einfluss von Drogen. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Sie veranlassten eine Blutprobe, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Montag zwischen 14 und 14.30 Uhr einen Nissan Micra, der auf einem Parkplatz an der Raiffeisenstraße in Lohne stand. Anschließend floh er, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Telefon 0 44 42/ 9 31 60 entgegen.

• Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Falkenrotter Straße in Vechta beging ein Unbekannter am Montag zwischen 15.15 und 16.10 Uhr Unfallflucht. Er beschädigte einen geparkten Mercedes SLK und entfernte er sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41/ 94 30 an.