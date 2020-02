Kreis Vechta Ein bislang unbekannter Fahrer ist am Mittwoch gegen 10.05 Uhr nach einem Unfall auf der Huntestraße in Goldenstedt geflüchtet. Er überholte einen 59-jährigen Pkw-Fahrer in Höhe einer Verkehrsinsel. Anschließend kam es zu einem Zusammenstoß. Dabei entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Nach Polizeiinformationen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Skoda Fabia mit einem Diepholzer Kennzeichen handeln. Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter Telefon 0 44 44/ 26 80 entgegen.

• Fußgänger angefahren

Eine 69-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta touchierte beim Vorbeifahren mit ihrem Außenspiegel am Mittwoch, 15.15 Uhr, auf der Straße Vechtaer Marsch in Vechta einen 59-jährigen Fußgänger aus Lohne. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt.

• Auto übersehen

Als ein 42-jähriger Transporter-Fahrer am Mittwoch gegen 19 Uhr auf der Essener Straße in Bakum auf die Autobahn 1 auffahren wollte, kam es zu einem Unfall. Der Fahrer übersah eine 74-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta, die in Richtung Lüsche fuhr. Bei dem Unfall wurde die 74-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 8000 Euro.

• PEdelec gestohlen

Ein unbekannter Täter stahl in der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 15 Uhr, ein Pedelec der Marke Haibike, Modell SDURO Trekking, vom Bahnhof in Lohne. Das Fahrrad ist schwarz und hat eine 20-gängige Kettenschaltung. Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Telefon 0 44 42/ 9 31 60 entgegen.

• Laterne beschädigt

Ein unbekannter Lkw-Fahrer mit Anhänger beschädigte am Donnerstag, 6.20 Uhr, beim Abbiegen eine Laterne an der Kreuzung Lange Straße/Clemens-August-Straße in Dinklage. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Telefon 0 44 43/ 46 66 entgegen.

