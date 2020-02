Kreis Vechta Ein 57-jähriger Busfahrer aus Vechta hat am Freitag, 13 Uhr, auf der Theodor-Heuss-Straße in Vechta einen Unfall verhindert. Er fuhr mit elf Kindern in einem Mercedes-Schulbus Richtung Marschstraße. In Höhe einer Fahrbahnverengung kam ihm ein schwarzer Audi A1 entgegen. Der Fahrer missachtete den Vorrang des Busses und fuhr an der Verengung vorbei. Der Busfahrer musste, um eine Kollision zu vermeiden, eine Vollbremsung durchführen. Bei dieser wurde ein Achtjähriges, nicht angegurtete Mädchen aus Vechta, durch den Bus geschleudert. Ein siebenjähriger Junge, ebenfalls aus Vechta, wurde in den Gurt gepresst. Beide Kinder trugen leichte Verletzungen davon.

Die Besatzung eines angeforderten Rettungswagens konnte, ohne tätig zu werden, wieder fahren. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen, vom Unfallort. Glücklicherweise konnte ein unabhängiger Zeuge das Kennzeichen des Flüchtenden ablesen. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

• reifen zerstochen

Ein unbekannter Täter zerstach zwischen Mittwoch, 17.40 Uhr, und Donnerstag, 14.30 Uhr, an der Lessingstraße in Vechta den hinteren rechten Reifen eines Skoda Superb. Das Fahrzeug stand auf dem Grundstück eines Hauses. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter Telefon 0 44 41/ 94 30 entgegen.

• kein Führerschein

Ohne Führerschein fuhr ein 18-Jähriger aus Steinfeld am Donnerstag gegen 23.10 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf der Düper Straße – K 268 – in Lohne. Die Polizeibeamten untersagten ihm nach der Kontrolle daraufhin die Weiterfahrt.

• Drogeneinfluss

Unter Drogeneinfluss und deutlich zu schnell fuhr ein 20-Jähriger aus Dinklage mit seinem Auto am Donnerstag gegen 22.20 Uhr auf der Vechtaer Straße in Lohne. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme und untersagten ihm die Weiterfahrt.

• Rollerfahrer erwischt

Ein 16-jähriger Rollerfahrer aus dem Kreis Vechta geriet am Donnerstag, 18.40 Uhr, auf der Holdorfer Straße in Neuenkirchen-Vörden in eine Polizeikontrolle. Die Beamten stellten fest, dass der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt, setzten die Eltern in Kenntnis und leiteten ein Strafverfahren ein, hieß es am Freitag von der Polizei.

• Unfall beim Ausparken

Ein 19-jähriger Autofahrer aus Damme wollte am Donnerstag, 18.30 Uhr, rückwärts aus einer Hofeinfahrt an der Straße In der Flur in Damme fahren. Dabei übersah er einen Pkw, der auf dem gegenüberliegenden Gehweg parkte. Es kam zu einem Zusammenstoß. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

• Diebstahl aus Bulli

Unbekannte stahlen zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, Werkzeuge aus einem Transporter, der bei einer Maschinenhalle an der Straße „Im Schlatt“ in Lohne stand. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/ 9 31 60) entgegen.