Virus: Dritter Erkrankter erliegt Corona-Infektion

Kreis Vechta Am Samstag ist ein weiterer Mann aus dem Landkreis Vechta in Folge einer Covid-19 Infektion im Klinikum Oldenburg verstorben. Er war 67 Jahre alt und hatte eine leichte Vorerkrankung. „Mit großem Bedauern müssen wir heute den dritten Todesfall bekannt geben“, teilt Vechtas Landrat Herbert Winkel am Sonntag mit. „Ich bin tief erschüttert und spreche den Angehörigen mein herzlichstes Beileid aus.“

„Die Krankheit kann jeden treffen. Daher ist es wichtig, dass die Kontaktsperren von der Bevölkerung strikt eingehalten werden“, ergänzt Sandra Guhe, Leiterin des Gesundheitsamtes. Angesichts des schönen Wetters appelliert sie an die Bevölkerung: „Achten Sie auf die Abstandsregeln. Am besten aber bleiben Sie möglichst zuhause.“

Mit Stand von Sonntag gibt es im Landkreis Vechta 230 bestätigte Covid-19-Fälle. Das sind sechs mehr im Vergleich zum Vortag. 16 Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, fünf von ihnen intensivstationär. 65 Personen sind bereits wieder genesen und drei verstorben.

Aktuell befinden sich 162 Infizierte sowie weitere 683 enge Kontaktpersonen ohne Befund in Quarantäne. Das sind insgesamt 845 Personen. 513 Personen insgesamt konnten bislang die Quarantäne wieder verlassen. Das sind 49 mehr im Vergleich zum Vortag.

Am Wochenende gab es insgesamt neun Einsätze der Polizei im Zusammenhang mit der Überwachung der Rechtsverordnung und den Allgemeinverfügungen. Jeweils einen Einsatz gab es in Steinfeld sowie in Dinklage, sieben Einsätze zählte die Polizei im Stadtgebiet von Vechta. Insgesamt wurden 31 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, da sich die Betroffenen nicht an die Verfügung zur Einschränkung des sozialen Lebens gehalten hatten.