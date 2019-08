Kreis Vechta Die Himmelsschleusen haben sich am Freitagabend in Lohne geöffnet. Binnen einer Stunde fielen mehr als 80 Liter pro Quadratmeter auf den Boden. Ähnlich war die Situation in Dinklage und Diepholz.

Gegen diese Wassermassen war die Kanalisation machtlos, und so musste die Feuerwehr zu insgesamt 54 Einsätzen mit dem Stichwort „Wassereinbruch in Gebäude“ ausrücken. Bis in die Nacht seien die Einsatzkräfte aus Lohne, Südlohne, Brockdorf und Vechta sowie die THW-Ortsgruppe Lohne unterwegs gewesen, teilte Feuerwehr-Pressesprecher Christian Tombrägel am Samstag mit.

Der Regen hatte sich vor allem auf die Innenstadt und die südwestliche Stadthälfte ergossen. Besonders schlimm traf es die Häuser entlang der Deichstraße und Nieberdingstraße sowie auf dem Gingfeld. Hier lief fast jeder Keller mit Wasser voll. Autos kamen auf den überfluteten Straßen zum Erliegen. Teilweise verunglückten sie in Straßengräben, da diese nicht von den Straßen zu unterscheiden waren. Ernsthaft verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Auch die Industriebetriebe blieben nicht verschont. Die Firmen Dettmer und Pöppelmann (Werk 2) beklagten Wassereinbrüche in ihre Produktionsstätten. Das Hotel Hopener Wald musste seinen Betrieb ebenfalls wegen der Regenmassen einstellen und die Feuerwehr alarmieren.

Die Feuerwehren und das THW waren am Freitagabend mit 115 Männern und Frauen im Einsatz. Außerdem regelte die Polizei den Verkehr in den überfluteten Gebieten.

Wasser da, wo es nicht hingehört, gab es auch im Waldbad. Der Technikraum des Freibades wurde überflutet. Wegen des Wassereinbruchs im Pumpenkeller bleibt das Freibad die gesamte kommende Woche geschlossen, erklärte Stadtsprecherin Anne Nußwaldt am Samstag.

Bad-Betriebsleiter Oliver Bregen hatte kurz vor 19 Uhr eine Hochwasser-Alarmmeldung auf sein Handy bekommen und sofort die Feuerwehr verständigt. „Als der Alarm losging, stand das Wasser gerade fünf Zentimeter hoch. Als die Feuerwehr eintraf, waren es schon 60 Zentimeter“, erzählt Bregen.

Das Wasser habe mindestens eine Pumpe und einen Teil der Steuerungstechnik in Mitleidenschaft gezogen. Die alarmierte Feuerwehr habe etwa eine Stunde gebraucht, den Kellerraum wieder trockenzulegen. Nun laufen die Bautrockner. Am Montag kommt der Fachingenieur, um mit Austausch- und Reparaturarbeiten zu beginnen.

„Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Wäre das Wasser bis auf 1,50 Meter angestiegen, wäre nun die komplette Anlage kaputt.“ So aber geht der Schwimmmeister davon aus, dass er bereits zur Mitte kommender Woche einen Teil der Pumpen wieder in Betrieb nehmen und so nach und nach die Wasserbecken umwälzen kann. „Derzeit bin ich ganz optimistisch, dass wir übernächste Woche wieder öffnen können, aber Genaueres können wir erst in den nächsten Tagen sagen.“

Schäden gibt es durch den Starkregen nicht nur im Waldbad, sondern auch in zahlreichen Privathäusern und auf Betriebsgeländen. Betroffen waren neben dem Stadtwesten vor allem der -süden sowie Brockdorf. „Feuerwehr und OOWV haben noch in der Nacht damit begonnen, die Gräben freizulegen, so dass das Wasser wieder abfließen kann“, berichtet Bernd Kröger, der Leiter des Bauamtes der Stadt Lohne. Auch das THW war in der Nacht an vielen Stellen in Lohne im Einsatz.

Am Samstagmorgen gingen die Einsätze weiter. Zwischen 10 und 14 Uhr rückte die Feuerwehr Lohne zu vier überfluteten Kellern aus.