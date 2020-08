Weiterer Toter Im Landkreis Vechta: 44-jähriger stirbt an Corona-Infektion

Kreis Vechta Ein 44 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Vechta ist am Donnerstag in Verbindung mit Covid-19 verstorben. Er ist das 13. Todesopfer, das an Corona gestorben ist, teilt der Landkreis mit. Er war vorerkrankt und wurde in den letzten Wochen stationär behandelt, zuletzt in einem Krankenhaus außerhalb des Landkreises Vechta. „Ich bin sehr betroffen“, sagt Landrat Herbert Winkel. „Den Angehörigen des Verstorbenen gilt unser aufrichtig empfundenes Mitgefühl. Die Situation zeigt, dass das Coronavirus weiterhin nicht unterschätzt werden darf und ernstgenommen werden muss. Nur wenn wir uns an die vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregelungen halten, können wir neue Infektionen verhindern.“

Am Donnerstag, Stand 18 Uhr, wurden dem Gesundheitsamt zudem drei weitere Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle liegt damit bei 550. Zwei an Covid-19 erkrankte Personen befinden sich im Landkreis Vechta weiterhin in stationärer Behandlung. Die Anzahl der Genesenen steigt auf 495.

Aktuell sind 41 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Etwa 50 Prozent der Neuinfektionen der vergangenen Woche seien auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Der Landkreis weist daher noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass alle Urlaubsrückkehrer aus offiziell ernannten Risikogebieten gesetzlich dazu verpflichtet sind, sich umgehend in häusliche Quarantäne zu begeben. Erst wenn ein negatives Testergebnis vorliegt, dürfen sie diese wieder verlassen.