Landkreis Vechta Zwei Unfälle mit Schwerverletzten haben sich am Samstagabend im Landkreis Vechta ereignet. In Damme kam ein 21-Jähriger aus Bramsche auf der L 846 im Bereich Hinnenkamp nach einem Fahrfehler nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt nach Osnabrück ins Krankenhaus gebracht, an dem Auto entstand Totalschaden.

Der zweite Unfall ereignete sich auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg. Ein 56-Jähriger aus Unna fuhr mit seinem Audi R8 auf der linken Fahrspur mit einer Geschwindigkeit deutlich jenseits der 200 Stundenkilometer, heißt es von der Polizei. Als der hintere rechte Reifen platzte, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf den mittleren Fahrstreifen und stieß dort frontal mit dem Honda eines 67-jährigen Mannes aus Witzhave (Kreis Stormarn) zusammen.

Beide Fahrzeuge schleuderten über die Fahrbahn und stießen mehrfach gegen die Schutzplanken, bevor sie zum Stehen kamen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, die 64-jährige Beifahrerin des Witzhaveners wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden wird auf 80 000 Euro geschätzt.

Auf dem Langenberger Schützenfest sind am Samstagnachmittag drei Personen von einer Dachklappe eines Bierwagens verletzt worden. Eine Sturmböe löste gegen 15 Uhr die Sicherung der Dachklappe eines Bierwagens. Drei darunter stehende Personen wurden verletzt, eine 51-jährige Holdorferin etwas schwerer.

Zu einer Körperverletzung nach einer Auseinandersetzung ist es auf dem Hagener Schützenfest in Vechta am frühen Sonntag gegen 2.30 Uhr gekommen. Ein bisher namentlich nicht bekannter Täter beleidigte hier anfangs die Begleiterin des 47-jährigen männlichen Opfers und schlug anschließend mit einem Mülleimer auf diesen ein. Als die 35-jährige Begleiterin dazwischen gehen wollte, wurde sie von dem Täter weggeschubst, stürzte zu Boden und zog sich leichte Schürfwunden zu.