Landkreis Vechta 2200 Euro Schaden sind bei einem Verkehrsunfall in Vechta entstanden. Am Donnerstag wollte eine 24-Jährige aus Vechta ihr Auto am rechten Fahrbahnrand der Antoniusstraße in Vechta parken. Dafür fuhr sie am Auto eines 34-Jährigen vorbei, der zurücksetzte, als sie nach rechts einscherte. Es kam zum Zusammenstoß.

• Unter Drogeneinfluss, dafür ohne Versicherung war am Donnerstag ein 34-jähriger Dammer auf seinem E-Scooter in Damme unterwegs. Er wurde um 19.35 Uhr auf der Schützenstraße kontrolliert. Zunächst stellten die Polizisten fest, dass der Roller nicht versichert war. Darüber hinaus ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Drogen stehen könnte. Ein Test bestätigte den Verdacht. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

• Unter dem Einfluss von THC ist am Donnerstag ein 20-jähriger Goldenstedter in Kleinenkneten erwischt worden. Bei der Überprüfung der Dokumente wurde festgestellt, dass der 20-Jährige keinen Führerschein hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt, außerdem wurden ein Straf- und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

• Ohne Führerschein war am Donnerstag auch ein 19-jähriger Holdorfer auf der Dinklager Straße in Lohne unterwegs. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

• Die hintere linke Tür eines schwarzen VW Touareg ist von einem Unbekannten zerkratzt worden. Als Tatorte kommen entweder die Marienstraße in Lohne oder die Bremer Straße in Vechta in Betracht. Die Geschädigte hatte den Wagen am Montag um 22 Uhr in der Marienstraße in Lohne am Straßenrand abgestellt. Den Schaden bemerkte sie am Dienstag um 14.54 Uhr auf dem Parkplatz an der Bremer Straße. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 04442/93160) entgegen.

• 3000 Euro Schaden sind an einem BMW 3er entstanden, der in Lohne an der Buchenstraße geparkt war. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 0.30 und 11.30 Uhr. Hinweise: Telefon 04442/93160.