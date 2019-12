Landkreis Vechta Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Sonntagmorgen in Vechta sucht die Polizei Zeugen. Eine 25-jährige Diepholzerin wurde gegen 4.45 Uhr vor einer Gaststätte an der Großen Straße von fünf jungen Frauen im Alter von 15 bis 17 Jahren geschlagen, getreten und beleidigt. Die Täterinnen flüchteten, Hinweise an die Polizei in Vechta unter Telefon 04441/9430.

• Ein Schaden von 1500 Euro ist die Bilanz eines Unfalls auf der Großen Straße, Ecke Am Klapphaken in Vechta. Eine 27-jährige Diepholzerin wollte in Am Klapphaken abbiegen, ein 49-jähriger Vechtaer überholte in diesem Moment von rechts. Es kam zum Zusammenstoß. Da sich die beiden Zeugenaussagen sehr stark unterscheiden, sucht die Polizei Zeugen (Telefon 04441/9430).

• Mit 2,02 Promille ist am Samstag ein 31-jähriger Lohner in Bakum hinter dem Autosteuer erwischt worden. Zeugen hatte ein Fahrzeug gemeldet, dass in starken Schlagenlinien auf der Cloppenburger Straße unterwegs war. Die Polizei hielt den Fahrer an, beschlagnahmte nach dem Atemalkoholtest den Führerschein, ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

• Hinweise sucht die Polizei nach einem versuchten Wohnungseinbruch Am Klapphaken in Vechta. Die Tat ereignete sich Samstag gegen 2.20 Uhr. Der Mieter bemerkte den Einbruch über den Balkon und der Täter flüchtete. Hinweise: Telefon 04441/943115.