Landkreis Vechta Schwer verletzt worden ist ein 30-Jähriger aus Bohmte bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Steinfeld. Um 7.24 Uhr kam er auf der Lehmder Straße mit seinem Sattelzug vor einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Am Sattelzug entstand laut Polizeiangaben wirtschaftlicher Totalschaden.

• Weil er einem Geisterfahrer auf seiner Spur ausweichen musste, ist ein 18-jähriger Visbeker auf der B 69 in eine Leitplanke gefahren. Der Unfall ereignete sich am Samstag um 22.40 Uhr auf Höhe der Abfahrt Neemann. Der 18-Jährige verlor bei dem Ausweichmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste in die Leitplanke. Der Verursacher fuhr weiter. Der Audi des 18-Jährigen ist nicht mehr fahrbereit, auch an der Leitplanke entstand ein Schaden. Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können, melden sich bei der Polizei Vechta (Telefon 04441/9430).

• Auf der Visbeker Kirmes ist es am Samstag um 15.05 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung nahm ein 47-jähriger aus Langförden das Mobiltelefon eines 64-jährigen Oldenburgers an sich und schlug dem 64-jährigen damit auf den Kopf. Dieser wurde durch den Schlag leicht verletzt. Zudem wurde das Mobiltelefon beschädigt.

• Eine gefährliche Körperverletzung meldet die Polizei vom Dinklager Schützenfest. Eine Auseinandersetzung eskalierte am Sonntag um 2:38 Uhr zwischen vier männlichen Personen. Ein 22-jähriger Dinklager wurde von drei Tätern zu Boden geworfen. Anschließend schlugen die drei Männer auf das am Boden liegende Opfer ein, das im Bereich des Gesichts und am Oberarm verletzt wurde.