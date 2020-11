Blaulicht: 30-Jähriger wird bei Unfall leicht verletzt

Landkreis Vechta Beim Abbiegen von der Autobahn 1 auf die Essener Straße in Bakum hat es am Mittwochmorgen einen Unfall gegeben. Ein 68-jähriger Autofahrer aus Oldenburg wollte die Autobahn verlassen und übersah dabei um 7.38 Uhr einen 30-jährigen Autofahrer aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, bei dem der 30-Jährige leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand laut Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von 16 000 Euro.

• Illegal Müll entsorgt

Tapeten, Matratzen, eine Fritteuse und Malervlies hat ein Unbekannter unter anderem am Mittwoch in Vechta illegal entsorgt. Tatort soll laut Polizeiangaben am Elmendorfs Damm in einem Graben entlang der Straße gewesen sein. Für diese illegale Müllentsorgung sucht die Polizei Vechta nun Zeugen. Zeugen, die rund um den Tatort Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Vechta unter Telefon 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

• Einrichtung geklaut

Einen Einbruch in einen Wohnwagen meldet die Polizei aus Visbek. Tatzeit war zwischen 9. November, 0 Uhr, und 14. November, 12 Uhr. Der Einbruch ereignete sich an der Straße Kokenmühle. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnwagen. Er entwendete aus diesem Sitzpolster und Einrichtungsgegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter Telefon 0 44 45/95 04 70 entgegen.

• Einbruch in Auto

Auf einem landwirtschaftlichen Hof an der Badberger Straße in Dinklage/Bünne wurde in ein Auto eingebrochen. Die Tatzeit war laut Polizeiangaben zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr. Der Täter schlug die Scheibe des Autos ein und entwendete aus dem Pkw Geldbörsen. Hinweise nimmt die Polizeistation in Dinklage unter Telefon 0 44 43/97 74 90 entgegen.

• Ohne Fahrerlaubnis

Beim Fahren ohne Fahrerlaubnis ist am Montag gegen 12.20 Uhr in Vechta ein 21-jähriger Transporterfahrer aus Delmenhorst erwischt worden. Er war auf der Bergstruper Straße kontrolliert worden. Mit dem Transporter zog der Delmenhorster einen Anhänger. Da er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis BE verfügt, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.