Blaulicht: 45-Jähriger randaliert und verletzt zwei Polizisten

Landkreis Vechta Zwei Polizisten sind am Sonntag bei einem Einsatz am Dammer Ohlkenbergsweg leicht verletzt worden. Sie wurden gegen 23.28 Uhr zu einem Wohnhaus gerufen, weil dort ein 45-Jähriger randalierte. Er sollte mit auf die Dienststelle kommen, um weitere Straftaten zu verhindern. Allerdings leistete der Dammer Widerstand und griff die Polizisten an. Ein 45 Jahre alter Polizist und sein 35-jähriger Kollege wurden beide verletzt, einer konnte den Dienst nicht fortsetzen. Auch nach dem Anlegen der Handfesseln beleidigte und bedrohte der 45-Jährige die Polizisten und versuchte, sie anzugreifen.

Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen oder auch Alkohol gestanden haben könnte, wurde eine Blutprobe entnommen. Er wurde in Polizei-Gewahrsam gebracht und gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

• Ein 43-jähriger Autofahrer aus Lindern ist am Sonntag um 14.23 Uhr bei einem Unfall auf der Steinfelder Straße in Damme leicht verletzt worden. Er wollte von einem Parkplatz aus auf die Straße auffahren, dabei übersah er das Auto eines 44-Jährigen aus Diepholz. Durch den Zusammenstoß wurde ein Auto beschädigt, das auf dem Parkplatz abgestellt war. Der Schaden beträgt 7000 Euro.

• In ein aktuell unbewohntes Einfamilienhaus sind Einbrecher laut Polizeiangaben eingestiegen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 9.45 Uhr, und Sonntag an der Lohner Von-Schiller-Straße. Die Täter verschafften sich laut Polizeiangaben gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten sie bei ihrem Beutezug Bargeld, Schmuck und Elektronik einsacken. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 04442/93160) entgegen.