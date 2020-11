Blaulicht: Bekifft und Drogen in der Unterhose

Landkreis Vechta Die Autobahnpolizei Osnabrück hat am Sonntagmittag einen 28-jährigen Autofahrer aus Witten (Nordrhein-Westfalen) auf der A 1 bei Holdorf aus dem Verkehr gezogen. Er war den Beamten mit bemerkenswert guter Laune aufgefallen. Auf Nachfrage der Polizisten räumte er ein, am Vorabend Marihuana konsumiert zu haben, was die Entnahme einer Blutprobe zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit zur Folge hatte.

Da der Mann zudem aktuell ein sechsmonatiges Fahrverbot in Deutschland hatte, erwartet ihn hierfür ein weiteres Strafverfahren. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass gegen den Westfalen ein Haftbefehl wegen eines anderen Verkehrsdeliktes bestand. Da der Mann auch noch auffällig nach Marihuana roch, durchsuchten die Beamten ihn und fanden in der Unterhose eine geringe Menge der Droge. Der 28-Jährige konnte dem offenen Haftbefehl durch Zahlung einer Geldstrafe entgehen und wurde auf freien Fuß gesetzt. Im Anschluss holte ihn sein Arbeitgeber von der Wache der Autobahnpolizei ab.

• 2,20 Promille

Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Litauen ist am Sonntag gegen 21.15 Uhr auf der Ahlhorner Straße in Visbek unter Alkoholeinfluss hinterm Steuer erwischt worden. Zudem kam bei einer Kontrolle der Polizei heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Es wurde eine Blutentnahme vorgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

• Corona-Verstoß

Polizeibeamte haben am Sonntag um 19.50 Uhr eine dreiköpfige Personengruppe auf einem Schulgelände an der Straße Vechtaer Marsch (Stadt Vechta) kontrolliert. Die drei männlichen Personen im Alter von 17 bis 18 Jahren stammten alle aus unterschiedlichen Haushalten und hielten nicht die erforderlichen Mindestabstände ein. Gegen sie wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

• Verkehrsunfall

Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Vechta ist in Lohne bei einem Unfall leicht verletzt worden. Er war am Sonntag gegen 11.40 Uhr auf der Brinkstraße gefahren und vermutlich wegen eines medizinischen Notfalles gestürzt. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.