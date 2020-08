Blaulicht: Betrüger als angeblicher Mitarbeiter des Wasserwerks

Landkreis Vechta Ein Betrüger hat sich am Montag in Vechta als Mitarbeiter eines Wasserwerkes ausgegeben und Bargeld von einem 94-Jährigen erbeutet. Die Tat ereignete sich am Feldmannskamp gegen 13 Uhr. Der angebliche Mitarbeiter wollte den Zählerstand auslesen und verlangte von dem Senior dafür einen Bargeldbetrag.

Der Täter erklärte, dass dieser später wiederkommen werde, um eine Bescheinigung für das übergebene Geld zu bringen. Dies geschah nicht. Der Täter soll in zivil mit einer dunklen Stoffhose und einem weißen Hemd bekleidet gewesen sein. Das Alter wurde auf ca. 30 bis 40 Jahre geschätzt.

Eventuell trug er eine Brille. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/94 30) zu melden. Die Polizei rät, keine Fremden ins Haus zu lassen, welche man nicht selbst bestellt hat oder die sich vorher nicht angekündigt haben.

• Keine Versicherung

Mit einem nicht ordnungsgemäß versicherten Auto wurde am Montag um 12.07 Uhr ein 25-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden erwischt. Er fuhr auf der Straße Haveriede in Holdorf, als er von Polizisten kontrolliert wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ebenfalls ohne Versicherung war am Montag eine 48-Jährige mit einem E-Scooter auf der Brägeler Straße in Lohne unterwegs. Sie wurde um 10.28 Uhr auf dieses Versäumnis von Polizisten angesprochen, ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

• Unter Drogen

Unter dem Einfluss von Drogen ist am Montag um 14.15 Uhr ein 21-Jähriger Mann aus Rheden auf der Wicheler Straße in Lohne erwischt worden. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, teilte die Polizei mit.