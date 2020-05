Blaulicht: Betrunken ohne Führerschein in Dinklage unterwegs

Landkreis Vechta Aus unbekannter Ursache ist am Samstag, gegen 14.05 Uhr ein Wald in Bockhorster Moor in Dinklage in Brand geraden. Auf einer Fläche von circa zehn Quadratmetern brannte der trockene Waldboden. Die Feuerwehr Bakum berichtet, als sie eintrafen, hätten Anwohner schon versucht, die die Ausbreitung des Feuers mit Schaufeln zu verhindern. Der Feuerwehr sei es schnell gelungen, das Feuer zu löschen, teilt die Polizei mit. Sie bittet Zeugen, die etwas zur Brandursache sagen können, sich bei der Polizei in Vechta zu melden, Telefon 04441/9430.

• Auto beschädigt

Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Freitag, 7 Uhr ein Auto beschädigt sowie einen Briefkasten verschmutzt. Die Täter brachten Kabelbinder an einem geparktem grauen Audi an. Und die füllten eine gelb-orangfarbene Flüssigkeit in den Briefkasten einer 25-jährigen Vechtaerin. Damit wurde die Post in dem Briefkasten unlesbar.

Eine Zeugin beobachtete am Freitag, gegen 19.10 Uhr, einen betrunkenen Fahrer und rief die Polizei. Der 35-Jähriger aus Dinklage wurde auf der Langen Straße in Dinklage angehalten, die Beamten hätten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen können, teilt die Polizeipressestelle mit. Zudem habe der Mann keinen Führerschein. Ihm wurde eine Blutprobe genommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Drei Männer haben sich am Freitag, gegen 19 Uhr Zugang zum Wertstoffhof Lohne verschafft. Sie schnitten dazu den Zaun auf und stahlen aus einem Container Elektroschrott. Zeugen beobachteten die Männer und meldeten den Diebstahl der Polizei. Auch das Kennzeichen des Wagens mit dem die Diebe unterwegs waren, konnten sie weitergehen. Die Ermittlungen dauern an, teilt die Polizei mit.

• Essen mitgenommen

In einem Drive-in eines Schnellrestaurant an der Friesenstraße in Vechta ist es am Donnerstag, gegen 18.50 Uhr zu einem Unfall gekommen, die Verursacherin flüchtete. Eine 59-jährige PKW-Fahrerin aus Lohne beschädigte dort am vorausfahrenden PKW eines 23-jährigen Lengerichers. Als sie ihre Bestellung entgegengenommen hatte, fuhr sie davon. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Wagen des Lengerichers auf circa 1000 Euro und bittet Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei Vechta zu melden, Telefon 04441/9430.

Ein Mann hat 18-jähriger Visbeker hat am Donnerstagnachmittag, 15.07 Uhr in einem Geschäft an der Großen Straße in Vesta einem 18-jährigen Visbeker mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Vechta entgegen.

Einen 28-jährigen Lohner ohne Führerschein erwischte die Polizei am Donnerstagabend gegen 21.25 Uhr bei einer Kontrolle auf dem Lohner Schlehenweg. Der Wagen, in dem er unterwegs war, war zudem nicht angemeldet. Den 38-jährigen Lohner erwartet nun ein Strafverfahren.

Zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 8 Uhr ist ein Auto an der Bachstraße in Vechta beschädigt worden. Jemand hat eine Bierflasche in die Windschutzscheibe eines geparkten Auto geworfen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta zu melden, Telefon 04441/9430.