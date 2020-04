Blaulicht: Drei Autos stoßen in Dinklage zusammen

Landkreis Vechta Drei Personen sind bei einem Unfall am Mittwoch um 13.10 Uhr auf der Kreuzung der Quakenbrücker Straße und der Straße Bünner Wohld in Dinklage verletzt worden. Ein 25-jähriger Quakenbrücker übersah beim Abbiegen das Auto einer 39-jährigen Dinklagerin, die auf der Quakenbrücker Straße fuhr. Durch den Zusammenstoß prallte das Auto der Dinklagerin gegen den Wagen eines 49-jährigen Dinklagers. Alle drei Fahrer wurden leicht verletzt, der Schaden an den Autos wird auf 10 000 Euro geschätzt. Alle drei Wagen mussten abgeschleppt werden.

• Diebstahl auf FEld

Sechs Rundballen im Wert von 300 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch in Dinklage. Sie lagen auf einem Feld neben der Quakenbrücker Straße. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter einen Radlader oder ein ähnliches Fahrzeug benutzt haben, um die Rundballen aufzuladen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter Telefon 04442/93160 entgegen.

• Unfall in Steinfeld

Eine 22-jährige Inline-Skaterin aus Steinfeld wurde am Mittwoch von einem Auto angefahren. Sie war um 12.10 Uhr auf der Kreuzung Lohner Straße zum Honkomper Weg in Steinfeld unterwegs, als sie von einem 53-jährigen Autofahrer aus Steinfeld beim Abbiegen übersehen wurde. Die junge Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

• Brand im Wald

Eine Fläche von 30 cm mal 30 cm ist am Dienstag aus bislang ungeklärter Ursache in einem Waldstück in Lohne in Brand geraten. Um 19.10 Uhr entdeckte eine Spaziergängerin das Feuer an der Steinfelder Straße. Sie bedeckte die Stelle mit Erde, wodurch das Feuer erlosch. Die Freiwillige Feuerwehr Südlohne rückte aus. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

• Fahrt unter Drogen

Die Polizei meldet zwei Fahrten unter Drogeneinfluss. Ein 22-Jähriger wurde am Mittwoch um 13.35 Uhr auf der Burgstraße in Dinklage kontrolliert. Bei den Polizisten ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer Drogen genommen haben könnte. Dies bestätigte ein Vortest. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das gleiche Prozedere musste ein 27-jähriger Rollerfahrer aus Damme über sich ergehen lassen. Er wurde am Mittwoch um 19.15 Uhr auf der Straße Ottenkämpen in Damme von der Polizei angehalten und kontrolliert.

• Autos beschädigt

Jeweils ein Schaden von 300 Euro entstand bei zwei Sachbeschädigungen in Lohne. Zwischen 9.30 und 18.10 Uhr wurde der Lack eines VW Polos beschädigt, der auf einem Parkplatz hinter einem Wohnhaus an der Lindenstraße geparkt war. Der linke Außenspiegel eines gelblichen VW Transporters wurde am Donnerstag zwischen 9 und 9.30 Uhr an der Bahnhofstraße beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 04442/93160) entgegen.