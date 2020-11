Blaulicht: Einbrecher stehlen Schmuck aus Einfamilienhaus

Landkreis Vechta In Vechta sind Unbekannte zwischen Mittwoch, 11. November, 15 Uhr, und Freitag, 13. November, in der Straße Kastanienweg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt und suchten im Inneren des Wohnhauses nach Wertgegenständen. Sie entwendeten schließlich Schmuck. Um Hinweise bittet die Polizei in Vechta (Telefon 0 44 41/94 30).

• Unter Drogeneinfluss

Ein 26-jähriger Autofahrer aus Vechta ist am Sonntag gegen 22.10 Uhr unter Drogeneinfluss hinterm Steuer erwischt worden. Er war in Vechta die Straße An der Gräfte entlanggefahren und in eine Kontrolle geraten. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ist eingeleitet.

• Getränke gestohlen

Einen Lebensmittelautomaten haben Unbekannte am Sonntag gegen 0.40 Uhr im Vechtaer Falkenweg aufgebrochen und geplündert. Sie entwendeten aus dem Automaten, der vor einem Verbrauchermarkt aufgestellt ist, Getränkedosen und Süßwaren, teilt die Polizei mit. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Vechta unter Telefon 0 44 41/ 94 30 entgegen.

• Zigaretten entwendet

In Steinfeld und in Visbek sind am Wochenende Zigarettenautomaten geknackt worden. An der Holdorfer Straße in Steinfeld brachen am Sonntag zwischen zwei und 7.45 Uhr bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf, der an einer Gebäudewand einer ehemaligen Tankstelle aufgestellt war. Sie entwendeten Zigarettenschachteln und Bargeld. Hinweise sind bitte an die Polizei in Steinfeld (Telefon 0 54 92/96 06 60) zu richten.

Zu einem gleich gelagerten Diebstahl kam es zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 16.45 Uhr, in der Dorfstraße in Visbek.

Vor einem Restaurant wurde ebenfalls ein Zigarettenautomat aufgebrochen, und es wurden Zigarettenschachteln sowie Bargeld geklaut. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek ( Telefon 0 44 45/95 04 70) entgegen.

• Sachbeschädigung

Nicht aufgebrochen, aber auch beschädigt worden, ist in Lohne ein Fahrkartenautomat. Unbekannte Täter hatten am Sonntag gegen 21.10 Uhr in der Bahnhofstraße auf dem Bahngelände dafür gesorgt, dass die Glasscheibe des Bedienungsfeldes von innen splitterte. Hinweise sind an die Polizei in Lohne unter Telefon 0 44 42/ 80 84 60 zu richten.