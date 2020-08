Blaulicht: Fahrer baut Unfall mit 1,79 Promille

Landkreis Vechta Trunkenheitsfahrten, Unfallflucht und Einbrüche: Im Landkreis Vechta wurden Polizeibeamte zu verschiedenen Einsätzen gerufen.

• Betrunken gefahren

Ein 58-Jähriger aus Vechta ist bei einem Unfall in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0.50 Uhr auf der Falkenrotter Straße in Vechta leicht verletzt worden. Der Mann befuhr laut Polizei die Falkenrotter Straße ortseinwärts. Beim Einfahren in einen Kreisel verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei wurden mehrere Verkehrsschilder beschädigt.

Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Beamten vor Ort stellten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Eine hinzugerufene Angehörige des Mannes erschien kurz darauf mit ihrem Pkw am Unfallort. Auch die 24-Jährige aus Vechta war alkoholisiert.

Beiden Personen wurde Blut abgenommen. Gegen beide Personen werden nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs beziehungsweise Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

• Unfallflucht I

Zwischen Samstag um 17 Uhr bis Sonntag um 10 Uhr ist es in der Straße Blumenweg in Holdorf auf einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Wie die Polizei mitteilte, beabsichtigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich vorwärts neben einem BMW 520d einzuparken. Dabei streifte er den geparkten BMW. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Telefon 0 54 94/15 36 entgegen.

• Unfallflucht II

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ist der Polizei am Sonntag in Lohne gemeldet worden. Gegen 11.25 Uhr geriet ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich mit Pkw samt Anhänger, an der Dinklager Straße kurz vor dem Ortseingang Lohne im Vorbeifahren an einen Opel Movano. Dieser stand laut Polizei am Fahrbahnrand auf einem Grünstreifen. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Telefon 0 44 42/9 31 60 entgegen.

• Verkehrsunfall

Ein 70-jähriger Autofahrer aus Lembruch ist am Freitagabend bei einem Unfall in Damme schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der Mann ist gegen 18.40 Uhr auf regennasser Fahrbahn alleinbeteiligt von der Gramker Straße in Fahrtrichtung Damme nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei streifte der Pkw einen am Straßenrand befindlichen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt rund 10 000 Euro.

• Einbruch I

Zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr, und Freitag, 16.45 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Wohn- und Geschäftshaus an der Münsterstraße in Vechta verschafft. Aus einem Büroraum wurden laut Polizei Geldkassetten, Spardosen und eine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41/94 30 entgegen.

• Einbruch II

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Hufeisenstraße in Damme. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die unbekannten Täter den Sparkasten und Bargeld aus der Kasse. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

• Sachbeschädigung

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Dienstag, 18. August, 22 Uhr, und Mittwoch, 19. August, 8 Uhr, am Bürgermeister-Kühling-Platz in Vechta zu Sachbeschädigungen. Bisher unbekannte Täter beschmierten eine Fensterbank, eine Scheibe des „Alten Rathauses“ sowie zwei Info-Tafeln der Touristik-Information mit Farbe. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta entgegen unter Telefon 0 44 41/ 94 30.