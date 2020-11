Blaulicht: Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr

Landkreis Vechta Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Vechta ermittelt die Polizei. Die Tat ereignete sich am Freitag um 17.26 Uhr auf der Lohner Straße in Höhe der Landwehrstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer drängte einen 26-jährigen Lohner mit seinem Fahrrad vom Radweg auf einen Grünstreifen ab. Als der Lohner nach rechts auswich, stürzte er und verletzte sich leicht an der Hand. Ursächlich waren vermutlich vorangegangene Streitigkeiten. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon 0 44 41/94 30,

• GEfährdung

Trotz 2.23 Promille hat sich ein 32-Jähriger am Samstag noch auf sein Fahrrad gesetzt. Er fuhr gegen 21.23 Uhr über ein Tankstellengelände an der Münsterstraße in Vechta und streifte dort einen Pkw. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

• Opfer geschlagen

Eine gefährliche Körperverletzung meldet die Polizei aus der Vechtaer Antoniusstraße. Am Sonntag gegen 3 Uhr hatte eine Personengruppe von fünf bis sechs Menschen laut Polizeiangaben grundlos auf einen 44-jährigen Vechtaer eingetreten. Die Personen flüchteten mit zwei Autos. dabei soll es sich unter anderem um einen schwarzen BMW 1er gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon 04441/9430) in Verbindung zu setzen.

• Handy weg

Dort melden sich auch Zeugen eines Raubes. Ein Unbekannter entriss am Samstag gegen 2 Uhr einem 56-Jährigen ein Mobiltelefon. Der Tatort war auf der Großen Straße in Vechta, der Täter flüchtete anschließend auf seinem Rad in Richtung Münsterstraße. Hinweise: Telefon 04 44 1/94 30.

• Alkoholisiert

Mit 1,1 Promille hinter dem Steuer ist ein 34-Jähriger aus Damme in Steinfeld erwischt worden. Er wurde am Samstag um 3.45 Uhr in der Bahnhofstraße kontrolliert. Da er offensichtlich unter Alkoholbeeinflussung stand, wurde ein entsprechender Test durchgeführt, heißt es von der Polizei. Anschließend wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

• Auffahrunfall

Ein Schaden von 10 000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls in Dinklage. Der Auffahrunfall ereignete sich am Freitag, 20.45 Uhr, auf dem Dinklager Ring. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Dinklage fuhr auf das Auto eines 18-Jährigen aus Vechta auf, der verkehrsbedingt halten musste. Der junge Mann aus Vechta wurde hierbei leicht verletzt.