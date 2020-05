Blaulicht: Mit 2,25 Promille von Straße abgekommen

Landkreis Vechta Mit 2,25 Promille hat ein 60-jähriger Autofahrer aus Steinfeld am Donnerstag einen Verkehrsunfall in Lohne verursacht. Er war um 21.15 Uhr auf der Düper Straße unterwegs und kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Straße ab. Sein Auto kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer blieb laut Polizeiangaben unverletzt, der Sachschaden wird auf 2250 Euro beziffert.

Bei der Unfallaufnahme ergab sich bei den Polizisten der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert gefahren sein könnte. Der Atemalkoholtest bestätigte diese Vermutung. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem nahmen die Polizisten dem 60-Jährigen den Führerschein ab und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Das Auto wurde abgeschleppt.

• Zwei Alkoholfahrten

Außerdem stoppte die Polizei zwei weitere Alkoholfahrten in Holdorf und in Bakum. Auf der Büscheler Straße in Bakum kontrollierte die Polizei am Donnerstag um 10.30 Uhr einen 53-jährigen Autofahrer. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm laut Polizeiangaben einen Wert von 1,86 Promille. Mit 1,39 Promille hinter dem Steuer wurde am Mittwoch um 18.24 Uhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Holdorf auf der Neuenkirchener Straße in Holdorf erwischt. Beiden Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde jeweils der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

• Unter Drogen

Unter Drogeneinfluss standen zwei junge Männer, die die Polizei in Lohne und in Damme kontrollierte. Am Donnerstag um 16.12 Uhr hielt die Polizei einen 27-jährigen Rollerfahrer aus Damme auf der Mühlenstraße in Damme für eine Kontrolle an. Ein Vortest bestätigte den Verdacht der Beamten, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Gleiches galt für einen 20-jährigen Autofahrer aus Lohne, der am Mittwoch um 17.20 Uhr auf der Brinkstraße von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

• Kein Führerschein

Ohne Führerschein wurde am Donnerstag um 13.40 Uhr ein 22-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden hinter dem Steuer eines Autos erwischt. Er wurde auf der Osterdammer Straße in Damme von Polizisten kontrolliert. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein Pedelec der Marke Focus, Modell Aventura, ist in Vechta gestohlen worden. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizeiangaben am Samstag zwischen 19.45 und 22 Uhr im Kruschenschlopp. Das Rad hat einen weißen Rahmen mit neongrüner Aufschrift, silberne Felgen, Schutzbleche, Sattel und Griffe in schwarz. Außerdem war das Pedelec mit einem Kettenschloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41/ 94 30 entgegen