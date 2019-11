Landkreis Vechta Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad ist am Samstag in Vechta ein 65-jähriger Radfahrer leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen 17.50 Uhr wollte ein 19-jähriger Steinfelder mit seinem Auto von der Straße Am Schützenplatz nach links auf die Lohner Straße abbiegen. Dabei übersah er den Radfahrer aus Vechta, der zuvor die Dersastraße befuhr und dann die Lohner Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde auch das Rad leicht beschädigt.

Weil er durch den Gegenverkehr geblendet wurde, ist ein 67-jähriger Holdorfer am Sonntag um 00.10 Uhr auf eine Verkehrsinsel gefahren. Der Unfall ereignete sich auf der Dammer Straße in Holdorf. Der Schaden beträgt etwa 9500 Euro.

Vier Personen sind am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Lohne verletzt worden. Eine 41-jähriger Autofahrerin aus Lohne bremste vor einer Ampel an der Lohner Straße, ebenso ein hinter ihr fahrender 26-Jähriger aus Lohne. Das erkannte eine 26-jährige Autofahrerin aus Neuenkirchen/Vörden allerdings zu spät. Sie rutschte trotz einer Vollbremsung auf der regennassen Fahrbahn in das Auto des Lohners. Sein Auto wurde auf das der 41-Jährigen geschoben.

Sowohl die 26-Jährige als auch der Lohner sowie sein 25-jähriger Beifahrer aus Vechta und die Lohnerin wurden leicht verletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von 10 000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter Telefon 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Ein Strafverfahren erwartet einen 16-jährigen Lohner, nachdem er in einem Lohner Einkaufsladen an der Brinkstraße am Samstag eine Flasche Brandwein geklaut hat.