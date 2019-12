Landkreis Vechta Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Dienstag um 15.50 Uhr in Lohne leicht verletzt worden. Der 64-Jährige aus Lohne war auf der Brägeler Straße unterwegs, als er von einem 55-jährigen Lkw-Fahrer übersehen wurde. Dieser wollte vom Fuhrenkamp auf die Brägeler Straße fahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

• Ohne Führerschein war am Dienstag ein 59-jähriger Dinklager auf der Quakenbrücker Straße in Dinklage unterwegs. Bei der Polizeikontrolle um 10.55 Uhr stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, teilte die Polizei mit.

• Ein weiterer Fahrer ohne Führerschein wurde von Polizisten in Lohne gestoppt. Der 26-jährige Autofahrer aus Lohne wurde am Dienstag um 17.30 Uhr auf der Lindenstraße kontrolliert. Den Umstand, dass er über keinen gültigen Führerschein verfügt, versuchte der Lohner zunächst dadurch zu vertuschen, indem er falsche Personalien angab. Damit hatte er aber keinen Erfolg, teilte die Polizei mit. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Bußgeldverfahren wegen der Angabe falscher Personalien eingeleitet.

• Unter Drogeneinfluss ist am Dienstag um 19.35 Uhr eine Autofahrerin in Neuenkirchen-Vörden erwischt worden. Die 34-Jährige aus Rieste wurde auf der Straße Wiesental kontrolliert. Bei den Polizisten kam im Laufe der Kontrolle der Verdacht auf, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

• Ein Schaden von 2500 Euro ist an einem Ford Kuga entstanden, der am Dienstag in der Donaustraße in Damme geparkt war. Das Auto wurde zwischen 10 und 11.30 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Autofahrer beschädigt. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91/ 95 00 entgegen.

• Mehrere Pakete sind aus einem Container eines Paketzustellers am Balzweg in Vechta gestohlen worden. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 4 Uhr. Es liegen derzeit noch keine Erkenntnisse über das Diebesgut vor. Hinweise an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41/ 94 30.

• Mit 1,73 Promille ist am Mittwoch um 10.15 Uhr ein Autofahrer aus Dinklage auf der Clemens-August-Straße in Dinklage erwischt worden. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrerlaubnis sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Ebenfalls alkoholisiert und ohne Führerschein wurde am Mittwoch um 10.05 Uhr ein 45-Jähriger auf der Großen Straße in Vechta angehalten. Sein Atemalkoholwert lag bei 0,73 Promille.