Blaulicht: Schwerer Unfall auf A1 bei Neuenkirchen-Vörden

Landkreis Vechta Auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden hat sich am Freitag ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen schwer und vier leicht verletzt wurden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hatte ein 35-Jähriger, der in Richtung Bremen unterwegs war, ein Stauende übersehen, gebremst, nach rechts gelenkt und war dort mit dem Fahrzeug eines 69-Jährigen kollidiert, der sich auf der mittleren Spur befand. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des 69-Jährigen auf den Hauptfahrstreifen geschleudert und prallte dort auf einen Lkw.

Der 35-Jährige, seine 42 Jahre alte Beifahrerin und eine 14-jährige Mitfahrerin erlitten laut Polizei leichte Verletzungen bei dem Unfall. Der 69-Jährige und seine 63 Jahre alte Beifahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu. Ebenfalls leicht verletzt wurde ein weiterer Autofahrer, der über die Trümmerteile gefahren war. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Autobahn war in Richtung Bremen mehrere Stunden voll gesperrt. Durch die Sperrung staute sich der Verkehr zwischenzeitlich auf einer Länge von circa zwölf Kilometern. Die Umleitungsstrecken waren überlastet, so die Polizei.

• Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw der Marke BMW ist am Samstag zwischen 22 und 0 Uhr beim Durchfahren des Kreisverkehrs an der Falkenrotter Straße und Theodor-Heuss-Straße in Vechta nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat dort eine Straßenlaterne beschädigt. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer hatte sich zudem unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon 04441/9430) in Verbindung zu setzen.

• Drogen am Steuer

Gleich zwei Autofahrer, die unter Drogen am Steuer saßen,hat die Polizei am Samstag angehalten: Gegen 20 Uhr kontrollierten die Beamten einen 38-jährigen Lohner, der mit einem Pkw die Falkenbergstraße in Lohne befuhr. Ein Drogen-Vortest bestätigte den Verdacht der Polizisten.

Gegen 23 Uhr geriet dann ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Minden auf der Straße Ossenbeck in Damme in eine Verkehrskontrolle. Auch er stand unter Drogen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten zudem fest, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.