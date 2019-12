Landkreis Vechta Von einem unbekannten Hund ist eine weitere Hundebesitzerin am Samstag in Dinklage gebissen worden. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 12.30 Uhr auf der Straße Wilder Pool auf der Höhe der Zufahrt zum Schützenplatz. Die Spaziergängerin wurde beim Gang mit ihrem Hund von dem anderen Hund in die rechte Wade gebissen. Die andere Hundebesitzerin – die laut Opfer zwischen 50 und 60 Jahre alt gewesen sein soll – entfernte sich vom Tatort, ohne ihre Personalien anzugeben. Der Hund soll dunkles, zotteliges Fell gehabt haben. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zur Beschuldigten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter Telefon 04441/9430 zu melden.

• Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstag in einem Wohn- und Geschäftshaus in Damme Feuer ausgebrochen. Der Brand wurde um 14.35 Uhr gemeldet, im Wohnzimmer einer Oberwohnung kam es dabei zu einer Brandentwicklung, heißt es von der Polizei. Die Wohnungsinhaber waren nicht vor Ort, die Schadenshöhe ist zur Zeit noch unklar.

• Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand am Sonntag ein 49-jähriger italienischer Staatsangehöriger. Er wurde um 8 Uhr mit seinem Auto in Lohne gestoppt. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, teilt die Polizei mit.

• Ebenfalls unter Drogeneinfluss war am Freitag ein 27-jähriger kubanischer Staatsangehöriger in Visbek unterwegs. Bei der Kontrolle um 16 Uhr wurde festgestellt, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

• Unbekannte haben am Freitag um 22 Uhr die Glasscheibe eines Fahrgastunterstandes auf dem Bahnsteig des Bahnhofes Goldenstedt beschädigt. Laut Polizeiangaben schmissen sie mit Steinen aus dem Gleisbett. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Goldenstedt, Telefon 04444/2680, zu melden.

• Ein Mitsubishi Pickup, der in Vechta vor dem ehemaligen Bahnübergang neben dem Bahnhof in Vechta abgestellt war, ist zwischen Freitag, 17.30 Uhr, bis Samstag, 12.45 Uhr, beschädigt worden. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter Telefon 04441/9430 zu melden.

• Die Polizei Vechta sucht auch bei einer zweiten Verkehrsunfallflucht Zeugen beziehungsweise den Verursacher. Der Unfall ereignete sich am Freitag um 18.50 Uhr in der Unterführung der Falkenrotter Straße in Richtung Vechtaer Innenstadt. Ein schwarzer VW Tiguan fuhr in der Verengung an einem wartenden Auto vorbei und touchierte diesen. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden an der rechten Seiten des Autos zu kümmern. Hinweise: Telefon 04441/9430.