Blaulicht: Unbekannter stiehlt Bienenvolk

Landkreis Vechta In Goldenstedt-Ellenstedt haben unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 9. April, 22 Uhr, und Mittwoch, 15. April, 9.30 Uhr, in der Straße Iltishagen ein Bienenvolk geklaut, das an einem Rapsfeld abgestellt war. Das Bienenvolk befand sich in einer Bienenbeute. Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Telefon 0 44 44/ 26 80) entgegen.

• Brand einer Hecke

Eine etwa zwei mal zwei Meter große Gartenhecke geriet am Donnerstag gegen 15.30 Uhr am Ohlkenbergsweg in Damme aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Damme, die mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Zu einem Personen- oder Gebäudeschaden ist es nicht gekommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

• Brand von Altkleidern

In Lohne kam es in der Nacht zu Freitag an der Dinklager Straße in einem Pattweg zur Chr.-Bernhard-Straße zu einem Feuer. Auf einer Parkbank brannte ein Haufen von Altkleidern. Durch einen Zeugen wurden die Altkleider auf die Pflasterung vor der Bank verschoben, so dass diese dort ausbrannten. An der Parkbank entstand kein Sachschaden. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

• Verkehrsunfälle

In Visbek übersah am Donnerstag gegen 16.15 Uhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Bremen einen 19-jährigen Fahrradfahrer aus Visbek. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro.

Auch in Bakum ereignete sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall. Gegen 17.51 Uhr wollte ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Diepholz auf der Hochelstener Straße in Richtung Vestrup eine Zugmaschine samt Güllefass überholen. Der 44-jährige Fahrer des Gespanns beabsichtigte, nach links auf einen Acker abzubiegen. Da dieser den überholenden Pkw bemerkte, blieb er auf seiner Fahrspur, aber der 39-Jährige kam mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen. Er wurde ebenso wie sein Beifahrer (15) aus Diepholz leicht verletzt. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

An der Steinfelder Straße in Lohne kam es zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 18 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen abgestellten VW-Passat. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/ 9 31 60) entgegen.

• Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten Polizeibeamte am Donnerstag gegen 15.45 Uhr einen 25-jährigen Pkw-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden auf der Dinklager Straße in Lohne an. Es entstand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Dies bestätigte ein entsprechender Vortest. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle am Donnerstag gegen 17.45 Uhr an der Steinfelder Straße in Lohne ergab sich bei einem 18-jährigen Pkw-Fahrer aus Lohne der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

• Diebstahl

In Langförden kam es zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 6.10 Uhr, auf einem Firmengelände am Mühlendamm zu mehreren Einbruchdiebstählen aus Firmentransportern. Unbekannte Täter stahlen diverse Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.