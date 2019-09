Landkreis Vechta Weil er am Sonntag um 1 Uhr auf der Rombergstraße in Vechta eine rote Ampel überfahren hat, ist ein 35-jähriger Vechtaer ins Visier der Polizei geraten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer unter Drogeneinfluss aber dafür ohne Führerschein unterwegs war. Außerdem gehörten die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zum Auto. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und das Auto stillgelegt.

• Verfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis sind am Samstag gegen einen Autofahrer eingeleitet worden. Wegen eines technischen Defektes war gegen 18.45 Uhr ein Auto auf der Autobahn 1 in Höhe der Gemeinde Bakum in Richtung Osnabrück liegen geblieben. Die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn, die das nicht mehr fahrbereite Auto sichern sollten, stellten bei der Überprüfung der Personalien des Fahrer fest, dass der von dem Autofahrer ausgehändigte rumänische Pass sowie der rumänische Führerschein gefälscht waren.

Personalien echt

Die Ermittlungen ergaben, dass die Personalien auf den gefälschten Dokumenten richtig waren und dass es sich um einen 34 Jahre alten Mann aus Moldau mit Wohnsitz in Deutschland handelte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die gefälschten Dokumente beschlagnahmt.

Ohne Helm

• Mit einem Kleinkraftrad und einem Sozius war ein 30-jähriger Lohner am Freitag um 22.50 Uhr auf der Marienstraße in Lohne unterwegs. Da sowohl er als auch sein Mitfahrer keinen Helm trugen, wurden sie von Polizisten angehalten. Hierbei wurde eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrzeugführer festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Es wurde ein Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt, teilt die Polizei Lohne mit.

Radfahrer stürzt

• Leicht verletzt worden ist am Freitag ein 29-jähriger Goldenstedter. Er war um 15.25 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Visbeker Damm in Vechta unterwegs. Dann kam ihm ein anderer Radfahrer entgegen. Grundlos und ohne Beteiligung des anderen Radlers machte der Goldenstedter laut Polizeiangaben eine Vollbremsung und stürzte.