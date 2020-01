Landkreis Vechta Mehrere Brände meldet die Polizei von den vergangenen Tagen aus dem Landkreis Vechta.

• 1000 Euro Schaden sind bei einem Brand in Langförden entstanden. Am Mittwoch geriet ein Holzrutschturm auf einem Spielplatz einer Schule an der Schulstraße in Brand. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften aus und konnte das Feuer schnell löschen. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41/94 30 entgegen.

Unrat brennt

• Eine vorsätzliche Brandlegung kann auch bei einem Rohbaubrand am Kirchplatz in Damme nicht ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit. Der Tatzeitraum lag zwischen Montag, 14.30 Uhr, und Mittwoch, 13.30 Uhr. Unrat geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einem Technikraum in Brand und beschädigte dort Kabel. Es kam laut Polizeiangaben glücklicherweise zu keinem größeren Brand. Die Höhe des Schadens ist bisher unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91/95 00 an.

• Ebenfalls ungeklärt ist die Ursache eines Mülltonnen-Brands an der Kardinal-Graf-von-Galen-Straße in Goldenstedt. Das Feuer in den drei Mülltonnen konnte von der Feuerwehr Goldenstedt gelöscht werden, so dass ein anliegender Schuppen nicht beschädigt wurde.

• Am Mittwoch gegen 15.15 Uhr geriet ein Strohhaufen auf einem Feld an der Straße Zur Wallachei in Vechta in Brand. Auch in diesem Fall ist die Brandursache noch unklar. Die Feuerwehr Langförden rückte mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften aus und löschte das Feuer.

Reifen zerstochen

• 100 Euro Schaden sind laut Polizeiangaben zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, an einem Peugeot 307 entstanden. Ein Reifen des Autos, das im Weizenkamp in Damme geparkt war, wurde zerstochen. Zeugen melden sich bei der Polizei Damme unter Telefon 05491/9500.

• Ein Wohnmobil ist in Lohne mit goldener Farbe beschmiert worden. Der Schaden wird von der Polizei mit 500 Euro angegeben. Das Fahrzeug stand im Vulhops Kamp, der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 15.30 Uhr, heißt es von der Polizei. Die Polizei Lohne sucht Hinweise (Telefon 0 44 42/9 31 60).

VW Caddy beschädigt

• Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch im Lehmkuhlenweg in Vechta. Ein Unbekannter beschädigte einen VW Caddy und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41/ 94 30 entgegen.