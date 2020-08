Blaulicht: Weißes Pedelec aus Unterstand geklaut

Landkreis Vechta Ein weißes Pedelec des Herstellers Van Moof electrified s2 ist in Dümmerlohausen geklaut worden. Tatzeit war zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 4 Uhr. Das Pedelec stand in einem Unterstand an einem Haus an der Straße Martinsfeld. Das Pedelec ist mit einem schwarzen Lenker und Reifen der Marke Schwalbe sowie mit Scheibenbremsen vorne und hinten ausgestattet. Hinweise nimmt die Polizei Damme (Telefon 0 54 91/95 00) entgegen.

• Kein Führerschein

Ohne Führerschein ist am Montag gegen 14.30 Uhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Lotte in Lohne erwischt worden. Er wurde auf der Lindenstraße von Polizisten kontrolliert. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

• Angetrunken im Auto

Unter dem Einfluss von 0,8 Promille ist am Montag ein 42-jähriger Dinklager Auto gefahren. Er wurde gegen 23 Uhr auf der Dinklager Straße in Lohne kontrolliert. Dem 42-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

• Unfallflucht

Ein schwarzer Audi A4 ist am Montag zwischen 12.30 und 15.30 Uhr in Visbek beschädigt worden. Er stand auf der Rechterfelder Straße. Der Schaden beträgt 200 Euro. Hinweise: Telefon 04445/351.