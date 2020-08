Blaulicht: Zeugen melden verunglückten Autofahrer

Landkreis Vechta Ohne Führerschein dafür mit einer Alkoholbeeinflussung von 2,67 Promille hat am Freitag gegen 21.30 Uhr ein 47-jähriger Goldenstedter einen Unfall verursacht. Der Autofahrer kam auf der Hauptstraße in Goldenstedt nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen zwei Bäume und ein Verkehrsschild. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt.

Bei der Überprüfung des Fahrers stellten sie den Alkoholeinfluss fest. Außerdem stellte sich heraus, dass der 47-Jährige keinen gültigen Führerschein besitzt. Gegen ihn wurde daher ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

• ohne führerschein

Zwischen 4 Uhr und 4.23 Uhr kam ein schwarzer Audi Q7 im Kreisverkehr Bokerner Damm in Bakum im Bereich der Ausfahrt von der Straße ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Gegen 8.40 Uhr meldeten aufmerksame Bürger einen beschädigten Q7 in der Allensteiner Straße in Vechta. Aufgrund des Schadensbildes ließ sich das Auto dem Unfall zuordnen, heißt es von der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen zeigten, dass ein 18-Jähriger aus Vechta den Unfall mit Auto verursacht hatte. Er war nicht im Besitz eines Führerscheins. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Vechta unter Telefon 0 44 41/94 30.

• Verfahren eingeleitet

Ohne Fahrerlaubnis aber unter Alkoholeinfluss ist am Samstag um 21.15 Uhr ein Kleinkraftrad-Fahrer erwischt worden. Der 40-Jährige aus Vechta wurde auf der Gildestraße kontrolliert. Die Polizisten hatten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Test ergab einen Wert von 2,06 Promille. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, teilt die Polizei mit. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

• Betrunkener Radler

Ein Unfall mit zwei Radfahrern ereignete sich am Samstag gegen 17 Uhr an der Ampel der Münsteranerstraße/ Rombergstraße in Vechta. Beim Anfahren lenkte ein 38-jährige Radfahrer aus Vechta nach links und touchierte eine 59-Jährige aus Vechta. Es entstand ein Schaden am Fahrrad der 59-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellen die Polizisten Alkoholgeruch beim 38-Jährigen fest, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.