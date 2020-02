Landkreis Vechta Bei einem Auffahrunfall in Steinfeld sind am Dienstag zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Eine 43-jährige Dammerin wollte um 14.45 Uhr von der Dammer Straße nach links in die Eichenallee abbiegen. Dies bemerkte ein 26-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr laut ersten Polizeierkenntnissen auf das Heck des Autos der Dammerin auf. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der Schaden wird auf 25 000 Euro beziffert.

• Radlader brennt

60 000 Euro hoch ist der Sachschaden nach einem Radladerbrand in Neuenkirchen-Vörden. Das Feuer brach am Dienstag um 21.50 Uhr in einem Gehöft an der Bersenbrücker Straße aus, nachdem der Radlader vorher im Kuhstall benutzt worden war. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 35 Kameraden aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

• Topf auf Herd

Einen weiteren Brand am Dienstag um 22.40 Uhr in Lohne meldet die Polizei. Das Feuer war in der Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Friedrich-Taphorn-Straße in Lohne ausgebrochen, weil ein Topf auf dem Herd Feuer fing. Das Feuer konnte von den Bewohner selber gelöscht werden, die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Der Topf und die Dunstabzugshaube wurden beschädigt. Der Schaden beträgt 200 Euro, es wurde niemand verletzt.

• Auto schrottreif

Ein 30-jähriger Vechtaer war am Dienstag Verursacher eines Autounfalls in Wildeshausen. Er wollte um 14.10 Uhr von einem Parkplatz entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links auf den Westring fahren. Dabei übersah er einen 61-Jährigen in seinem Auto, der Vorfahrt hatte. Nach dem Zusammenstoß war das Auto des Vechtaers nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an beiden Autos wird mit 5000 Euro beziffert.

• Unter Drogen

Ein 31-Jähriger ist am Dienstag in Lohne unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer erwischt worden. Er wurde von Polizisten auf der Diepholzer Straße kontrolliert. Dabei ergab sich laut Polizeiangaben der Verdacht, dass der Mann Drogen konsumiert haben könnte. Ein Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

• Keine Beute

Ohne Beute hat ein Unbekannter einen Einbruch in einen Container an einer Schule in Goldenstedt beendet. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 15.20 Uhr, und Mittwoch, 7.20 Uhr. Der Raum, der als Unterrichtsraum genutzt wird, wurde aufgebrochen, es entstand ein Schaden von 500 Euro. Ob der Unterrichtsraum betreten wurde, ist nicht bekannt. Hinweise an die Polizei Goldenstedt (Telefon 04444/2680).

• 1500 Euro Schaden

1500 Euro Schaden sind von einem Unbekannten an einem Mercedes CLS angerichtet worden. Die Beifahrerseite und die Motorhaube des Autos wurden zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, beschädigt. Das Auto stand in der Dammer Mühlenstraße. Hinweise an die Polizei unter Telefon 05491/9500.

• Unfallflucht

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich laut Polizeiangaben auf einem Parkplatz am Schellohner Weg in Lohne am Dienstag zwischen 7.55 und 15.15 Uhr. Dabei wurde eine Mercedes C Klasse beschädigt, der Schaden beträgt 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 04442/93160) entgegen.