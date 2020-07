Coronavirus: Für den Ernstfall gewappnet

Landkreis Vechta Aufatmen in Lohne: Von 874 Abstrichen unter den Mitarbeitern der Firma Oldenburger Geflügelspezialitäten (OGS) sind alle negativ. Das teilte das Gesundheitsamt des Landkreises Vechta bereits am Samstag mit. Die Auswertung der Abstriche hat das Landesinstitut für Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit (LAVES) in Oldenburg vorgenommen. Die erneuten Tests waren eine Reaktion auf die 66 positiven Befunde aus der letzten Woche. Dort waren insgesamt 1046 Personen getestet worden.

Mit Stand von Sonntag (16.45 Uhr) gibt es im Landkreis Vechta 455 bestätigte Covid-19-Infektionen. Die Anzahl der Genesenen bleibt unverändert bei 358. Zwei Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, werden derzeit im Landkreis Vechta stationär behandelt.

Die Anzahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden, steigt auf 243. 84 Personen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert, fünf mehr als am Samstag, einer mehr als Freitag. Die Inzidenzzahl für den Kreis liegt bei 15,39.

Landrat Herbert Winkel freut sich über die Ergebnisse: „Ich bin sehr erleichtert, dass sich bei den Testreihen in dieser Woche nur wenige Neuinfektionen ergeben haben. Das zeigt, dass die getroffenen und verschärften Hygienemaßnahmen bei der Firma OGS den gewünschten Erfolg haben und einen Weiterbetrieb ermöglichen.“

Um für einen möglichen Ernstfall gewappnet zu sein, probten etwa 45 Helfer und Ehrenamtliche des Malteser Hilfsdienstes (MHD) am Freitagabend am Lohneum in Lohne den Aufbau einer Corona-Teststraße, um im Falle eines Lockdowns Massentests durchführen zu können. „Vielen Dank, dass Sie so kurzfristig bereit waren, in so großer Zahl eine solche Maßnahme schnell und zuverlässig umzusetzen“, so Landrat Winkel bei der Besprechung mit den Maltesern.