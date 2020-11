Feuer in Oberwohnung: Rauchmelder in Lohne rettet Leben

Landkreis Vechta Rauchmelder haben zehn schlafenden Bewohnern eines Mehrparteienhauses in Lohne wohl das Leben gerettet. Um 0.24 Uhr war das Feuer im ersten Obergeschoss eines Gastronomiebetriebs an der Lindenstraße ausgebrochen. Glücklicherweise konnten sich die zehn Bewohner der betroffenen Wohnung sowie der weiteren Apartments rechtzeitig ins Freie retten, eben weil die Rauchmelder Alarm schlugen. Eine Person wurde durch Rauchgase leicht verletzt.

Die Küche der Oberwohnung stand in Vollbrand, teilte die Feuerwehr mit. Diese war mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Ein Trupp, ausgerüstet mit Atemschutz, bekämpfte das Feuer. Ebenfalls wurden der Rettungsdienst der Malteser sowie die Polizei zur Einsatzstelle gerufen.

Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit kann eine technische Ursache nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 40 000 Euro geschätzt. Gegen 2 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

• Telefonbetrüger

In den vergangenen Tagen erreichten die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wieder vermehrte Meldungen über dubiose Anrufe. So gaben sich die Täter als Polizeibeamte aus, um die Angerufenen nach deren Vermögensverhältnissen auszufragen. Zielrichtung dürfte es gewesen sein, die Gesprächspartner zur Herausgabe von Wertgegenständen oder Bargeld zu überreden.

Häufig wird von einer kürzlich stattgefundenen Straftat gesprochen, die auch Auswirkungen auf die Geschädigten haben könnte. Es werden zum Beispiel Einbrecher oder betrügerische Bankmitarbeiter genannt. Bei den jüngst bekanntgewordenen Fällen haben sich die Angerufenen stets korrekt verhalten und die Gespräche beendet.

Die Anrufe ereigneten sich laut Polizeiangaben in den Landkreisen Vechta und Cloppenburg.

• Einbruch

Werkzeuge hat ein Dieb aus einer Halle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Neuenkirchen-Vörden/Grapperhausen gestohlen. Die Tat soll sich laut Polizeiangaben zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, an der Dammer Straße ereignet haben. Der Täter verschaffte sich irgendwie Zutritt zur Halle. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden unter Telefon 0 54 93/91 35 60 entgegen.

• Unter Drogen

Unter Drogeneinfluss ist am Mittwochmorgen ein 19-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden unterwegs gewesen. Er wurde um 7.50 Uhr auf dem Westring in Damme von Polizisten kontrolliert. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sein könnte, was ein entsprechender Vortest bestätigte. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.