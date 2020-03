Kollision In Holdorf: Nach Lkw-Unfall: 60 000 Euro Schaden

Landkreis Vechta Wie die Polizei mitteilt, ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Unfällen und Verstößen im Landkreis Vechta gekommen:

• Sattelzüge kollidieren

Zu einem Unfall mit zwei Sattelzügen kam es am Freitag gegen 14 Uhr im Industriegebiet in Holdorf. Der 66-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus Gütersloh wollte vom Gewerbering nach rechts auf die Industriestraße abbiegen. Dabei stieß er mit dem Auflieger des Sattelzuges eines 51-Jährigen zusammen. Der geschätzte Schaden beträgt nach Polizeiangaben rund 60 000 Euro. Die Männer wurden nicht verletzt. Für die Reparaturarbeiten musste die Zufahrt über die B 214 zum Industriegebiet für eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

• Sachbeschädigung

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag die Schaufensterscheibe eines Einzelhandelsgeschäftes in der Keetstraße in Lohne beschädigt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne unter Telefon 04442/93169 in Verbindung zu setzten.

• Trunkenheit

Ein 32-Jähriger Lohner ist am Samstag gegen 15.30 Uhr mit einem nicht versicherten Roller auf der Dinklager Straße in Lohne gestoppt worden. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass zudem Alkohol im Spiel war. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da der 32-Jährige keinen besitzt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

In Mühlen auf der Dorfstraße haben Polizisten am Sonntag gegen 4 Uhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin mit 1,1 Promille aus dem Verkehr gezogen. Zeugen hatten sie gemeldet. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

• Körperverletzungen

Drei Männer sind am Sonntag gegen 2.15 Uhr vor einer Bar in der Dinklager Straße in Lohne aneinander geraten. Zunächst gab es eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem 32-jährigen Gast und dem 30-jährigen Geschäftsführer der Bar und einem 36-jährigen Türsteher, die im weiteren Verlauf dann körperlich wurde. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt.

Ein 39-Jähriger ist am Samstag gegen 4.30 Uhr vor einer Kneipe an der Hasestraße in Löningen verletzt worden. Ein männlicher Täter schlug und trat auf den 39-Jährigen ein. Das Opfer musste mit Gesichtsverletzungen im Krankenhaus behandelt werden, während der Täter flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Löningen unter Telefon 05432/9500 zu melden.

• Unfall

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw ist es am Samstag um 17.12 Uhr auf der Dinklager Straße in Lohne gekommen. Eine 41-Jährige aus Leverkusen musste in Höhe Brockdorf-Süd wegen stockendem Verkehrs abbremsen. Ein nachfolgender 40-Jähriger aus Eschweiler übersah dies und fuhr mit seinen Pkw auf. Die 41-Jährige verletzte sich leicht.

Außerdem ist ein 24-jähriger Mann am Freitag gegen 16.40 Uhr mit seinem Pkw auf dem Waldbeerenweg in Lutten gegen einen Baum geprallt. Die Polizei vermutet als Unfallursache nicht angepasste Geschwindigkeit oder Unachtsamkeit .