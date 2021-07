Nach Unfall in Steinfeld: 44-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Landkreis Vechta Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 5 Uhr in Steinfeld ereignet. Ein 44-Jähriger war mit seinem Auto auf der Dammer Straße unterwegs, als er alleinbeteiligt im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Straße abkam. Nach Angaben der Polizei überfuhr er mehrere „Verkehrseinrichtungen“, einen Graben sowie eine Hecke. Das Auto prallte – auf dem Dach liegend – in eine Hauswand, in der der VW Passat stecken blieb. Der Fahrer aus Damme verstarb noch an der Unfallstelle und wurde von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Steinfeld geborgen. Der Sachschaden beträgt 60 000 Euro.

Geldbörse weg

Ein 31-Jähriger aus Vechta ist am Samstag in seiner Heimatstadt ausgeraubt worden. Er war gegen 4.24 Uhr auf der Oyther Straße unterwegs, als er auf Höhe der Taubenstraße von einem Unbekannten zu Boden geschubst wurde. Der Täter nahm dem Opfer das Portemonnaie ab und flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter Telefon 0 44 41/94 30 in Verbindung zu setzen.

Auto übersehen

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist bei einem missglückten Überholmanöver in Lohne leicht verletzt worden. Der Jugendliche aus Vechta wollte am Samstag gegen 17.15 Uhr auf der Bakumer Straße in Richtung Bakum einen vor ihm haltenden Lastwagen überholen. Dabei übersah er aber nach Angaben der Polizei ein ihm entgegenkommenden Mercedes, in dem ein 23-Jähriger aus Lohne saß. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der 16-Jährige wurde anschließend in das Krankenhaus Lohne gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

Unfall in Bakum

Nach einem BMW-Fahrer sucht die Polizei nach einem Unfall in Bakum. Dieser war bereits am Mittwoch gegen 22.35 Uhr einer 22-jährigen Autofahrerin auf der Schledehauser Straße entgegen gekommen. Beim Vorbeifahren berührten sich die beiden Fahrzeuge, es entstand Sachschaden. Der BMW-Fahrer fuhr nach dem Unfall einfach weiter und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (Telefon 04441/9430) in Verbindung zu setzen.

Ohne Führschein

Die Polizei hat zwei Autofahrer gestoppt, die gar keinen Führerschein besitzen. Am Samstag hielten sie einen 45-jährigen Steinfelder auf der Bahnhofstraße in Steinfeld an. Ebenfalls am Samstag wurde ein 36-jähriger Vechtaer auf der Straße Am Middelpatt in Langförden angehalten. Die beiden Männer erwarten Ermittlungsverfahren.